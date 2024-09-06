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台北高雄吵積率　蘇清泉：屏東人卑微趕快有高鐵一條安全回家路

▲蘇清泉向交通部長陳世凱重申高鐵路線應通往潮州 。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲蘇清泉向交通部長陳世凱重申高鐵路線應通往潮州 。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

交通部長陳世凱今（6）日赴屏東視察高鐵屏東站計劃，立委蘇清泉當面向陳重申高鐵路線應通往潮州主張，以利為未來環島高鐵路線預留空間，並促進繁榮屏南、平衡城鄉差距。同時蘇清泉也提醒，屏東設站六塊厝，應留意高屏溪水患問題，預先加強堤防設置。

▲蘇清泉向交通部長陳世凱重申高鐵路線應通往潮州 。（圖／蘇清泉服務處提供）

會中陳世凱表示，高鐵延伸屏東路線，無論是通高雄市區的高雄案，或是經由左營站往北經仁武、鳥松、大樹等區進入屏東的左營案，均應會在年底前核定；而高鐵屏東站規劃將台鐵六塊厝站遷移2.6公里與高鐵共構，雙鐵共構便利轉乘，並將預留高鐵延伸尾軌，為環島高鐵做準備。

蘇清泉當面向陳世凱重申高鐵路線應通往潮州的主張，為未來環島高鐵路線預留空間，並促進繁榮屏南、平衡城鄉差距。他並強調，鄉親引頸企盼高鐵延伸屏東多年，是屏東人長期盼望「一條安全回家的路」的重要建設，他敦促民進黨政府加緊腳步，勿讓民眾失望。

此外，蘇清泉也指出，高鐵路線將從屏東機場旁通過，緊鄰水患頻發的高屏溪，此機場自日據時代興建以來就相當重視水患問題，由於此處海拔僅7公尺，為防治水患，光是防洪土堤就興建了兩層，但仍在88風災時淹水釀災，因此他提醒施工單位，應在工程上重視水患防治問題。

蘇清泉說，做為台灣尾，屏東高鐵站的建設是鄉親引頸企盼多年的重要交通建設，當台北高雄在吵容積率是840%還是破千的問題時，屏東人只有卑微盼望趕快有一條安全回家的路，而這個簡單的願望，還有待在屏東長期執政的民進黨勉力牽成。

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