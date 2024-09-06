交長陳世凱視察高鐵特定區　屏縣府盼盡速進入二階環評

▲交通部長陳世凱6日視察高鐵屏東車站特定區 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

交通部長陳世凱今(6)日視察高鐵屏東車站特定區，表示高鐵延伸屏東路線可望年底前確定，在定案前，臺鐵、高鐵雙鐵共構車站高架化工程可提前規劃；屏東縣政府尊重交通部的規劃，盼此案盡速推動進入二階環評，高鐵特區的聯外道路也將與中央合作積極研議。

陳世凱部長表示，縣府於8月27日公告高鐵屏東車站特定區計畫第一階段實施，在縣長周春米的努力下，土地規劃進度超前，交通部的腳步也會加快，高鐵延伸屏東路線，無論是經由高雄市區的高雄案，或是由左營站往北經仁武、鳥松、大樹等區進入屏東的左營案，目前就各種方案審慎進行評估，可望於年底前確認。

陳世凱部長強調，高鐵一定會在屏東設置站點，且會做高鐵、臺鐵交會的共構車站。未來規劃將臺鐵六塊厝站遷移2.6公里與高鐵共構，便利轉乘，高鐵屏東站也會預留延伸尾軌，盼在任內完成高鐵延伸屏東。

縣府秘書長楊慶哲表示，雖高鐵南延屏東尚未通車，縣府團隊積極整合周邊產業、生活、商業機能，打造高鐵特定區成為屏東新都心，特定區內包括有屏東科技產業園區（擴區）、屏東科學園區、實驗中學、國際棒球場等建設，預定116年全數完工。

縣府表示，鐵道局目前正在進行高鐵延伸屏東計畫綜合規劃及第二階段環境影響評估，縣府皆持續與交通部鐵道局追蹤並掌握工作進度，待二階環境影響評估通過，受鐵道局委託的區段徵收也將積極辦理，對外交通聯外道路也將與中央共同研議。