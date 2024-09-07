中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出…3物可擋晦氣

▲中秋節是極陰日，有4生肖不宜賞月太久避免沖煞。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

9月17日就是中秋節，清水孟國際塔羅小孟老師表示，在闔家歡聚的節日，還是有4生肖「容易沖煞」不得賞月太久，最好還能「閃月避月」以免影響自身運勢。民眾能另外準備亮色衣服、糯米和紅包紙，能幫助抵擋晦氣。

小孟老師也說明中秋節為何是「極陰日」，古人認為月亮是「陰」，因此月亮越大就代表陰氣越重，正好中秋也是月球最靠近地球的時候，才有「極陰日」一說。而小孟老師最後提醒，4生肖不適合在「極陰時」，就是不適合在傍晚5點後賞月太久。

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小孟老師點名4生肖容易沖煞：

●屬龍

屬龍犯太歲容易沖財帛，也要注意賞月過久影響頭暈與判斷力，避免中秋後在花費上容易會有衝動的行為，又或者想買的東西買完之後偏偏就會在另一個地方看到更划算的價錢，讓你悔不當初的感覺，因此要避月。

●屬狗

屬狗沖太歲因此中秋要閃月，若賞月過久要留意健康較差，若必須賞月要記得帶紅包紙在身上，這陣子也容易在思考事情有點頭腦不清，凡事要簽合約，或作什麼重大決定，一定要小心仔細再仔細，只要你有多一層自省的關卡，會讓你的出錯率降低，另外這陣子也容易比較直白說出一些話，但要看場合表達才是。

●屬兔

屬兔中秋賞月易沖沖精神宮位，害太歲會讓賞月你小人變多也容易睡眠品質變差，也避免前往山上樹林邊烤肉，若要前往請穿亮色衣服就能抵擋煞氣，因此盡量要閃月。

●屬牛

屬牛的民眾，要避月，因為破太歲影響你小心中秋賞月太久容易沖筋骨與跌倒，避免中秋佳節到溪水邊，或者湖邊河堤烤肉賞月，若要前往請攜帶糯米在身上，離開後丟掉即可，糯米會幫你吸引穢氣。

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