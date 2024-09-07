　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出…3物可擋晦氣

中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出…3物可擋晦氣

▲中秋節是極陰日，有4生肖不宜賞月太久避免沖煞。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

9月17日就是中秋節，清水孟國際塔羅小孟老師表示，在闔家歡聚的節日，還是有4生肖「容易沖煞」不得賞月太久，最好還能「閃月避月」以免影響自身運勢。民眾能另外準備亮色衣服、糯米和紅包紙，能幫助抵擋晦氣。

小孟老師也說明中秋節為何是「極陰日」，古人認為月亮是「陰」，因此月亮越大就代表陰氣越重，正好中秋也是月球最靠近地球的時候，才有「極陰日」一說。而小孟老師最後提醒，4生肖不適合在「極陰時」，就是不適合在傍晚5點後賞月太久。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小孟老師點名4生肖容易沖煞：

●屬龍

屬龍犯太歲容易沖財帛，也要注意賞月過久影響頭暈與判斷力，避免中秋後在花費上容易會有衝動的行為，又或者想買的東西買完之後偏偏就會在另一個地方看到更划算的價錢，讓你悔不當初的感覺，因此要避月。

●屬狗

屬狗沖太歲因此中秋要閃月，若賞月過久要留意健康較差，若必須賞月要記得帶紅包紙在身上，這陣子也容易在思考事情有點頭腦不清，凡事要簽合約，或作什麼重大決定，一定要小心仔細再仔細，只要你有多一層自省的關卡，會讓你的出錯率降低，另外這陣子也容易比較直白說出一些話，但要看場合表達才是。

●屬兔

屬兔中秋賞月易沖沖精神宮位，害太歲會讓賞月你小人變多也容易睡眠品質變差，也避免前往山上樹林邊烤肉，若要前往請穿亮色衣服就能抵擋煞氣，因此盡量要閃月。

●屬牛

屬牛的民眾，要避月，因為破太歲影響你小心中秋賞月太久容易沖筋骨與跌倒，避免中秋佳節到溪水邊，或者湖邊河堤烤肉賞月，若要前往請攜帶糯米在身上，離開後丟掉即可，糯米會幫你吸引穢氣。

延伸閱讀
結婚4年化為烏有！丈夫訴請「婚姻無效」成功　婆婆「1違法動作」賠償100萬
女子遭囚禁在穀倉性侵折磨　她被打到「嘴巴剩一個洞」才吐露真相
別再「騎行李箱」出國！　空姐勸「空箱上秤就超重」：哪間航司能帶？

ET快訊
快訊／澎湖船長失蹤5小時　遺體找到了
當眾試用飛機杯！YouTuber尼克星「狂噴白色液體」　一度
趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！開罵：演藝圈最敢就是你
吃藏壽司「暴風式橫掃醬包」！鄰桌狂抓20把被PO網：想拿來洗
快訊／U23中華隊5比7不敵荷蘭　劉峻緯開轟白搭
5.5萬人震撼場面曝！火星人布魯諾開唱創「世運單場⼈次最高」
Bruno Mars火星人對全場歌迷大喊：台灣，我要和你們結
半年瘦5公斤！他上腹痛「癌王躲死角」傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

當眾試用飛機杯！網紅5分鐘狂抖「猛噴白色液體」　一度中斷直播

吃藏壽司「暴風式橫掃醬包」！鄰桌狂抓20把被PO網：想拿來洗澡？

中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出…3物可擋晦氣

女大生暑假打工一個月「薪水僅10元」！無助求救：這啥情況？

快訊／13縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

快訊／雨區範圍再擴大！18縣市「豪大雨特報」　最新警戒區域曝

白露16天藏凶象！專家卻點名6星座「逆境重生、加官晉爵」

台灣天空驚現「雲海嘯」奇景！　居民看傻

快訊／雨區擴大「13縣市豪大雨特報」　警戒區出爐

差點燒了男友家！行動電源驚見「2問題」她卻捨不得丟

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

夜晚巧遇白鼻心媽媽帶3寶　牠叼1孩散步「2小跟屁蟲緊追」

柯美蘭與小草聚集看守所外　土城警舉牌警告：行為違法

當眾試用飛機杯！網紅5分鐘狂抖「猛噴白色液體」　一度中斷直播

吃藏壽司「暴風式橫掃醬包」！鄰桌狂抓20把被PO網：想拿來洗澡？

中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出…3物可擋晦氣

女大生暑假打工一個月「薪水僅10元」！無助求救：這啥情況？

快訊／13縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

快訊／雨區範圍再擴大！18縣市「豪大雨特報」　最新警戒區域曝

白露16天藏凶象！專家卻點名6星座「逆境重生、加官晉爵」

台灣天空驚現「雲海嘯」奇景！　居民看傻

快訊／雨區擴大「13縣市豪大雨特報」　警戒區出爐

差點燒了男友家！行動電源驚見「2問題」她卻捨不得丟

澎湖落海意外！船長上岸失足「失蹤5小時」　遺體找到了

當眾試用飛機杯！網紅5分鐘狂抖「猛噴白色液體」　一度中斷直播

河智苑太敬業拍戲曾「頸椎骨折」差點喪命！　親吐真實恐怖經歷

U18亞青冠軍戰先發投手出爐！陽念希銜命抗日

許基宏開轟3打點送統一3連敗　台鋼5比0完封富邦

趙正平遇「某藝人當街牽手小三」！　被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢就是你

樂天桃猿電競主題趴　岱縈、Dora、梔梔竟都是電玩咖

台中日曜「零碼鞋清倉會」萬雙鞋款下殺300元起　麗寶推單寧特賣會

訝異徐若熙對樂天2局丟6分　魔神樂剋龍4戰全勝

陳品宏、黃仲翔好投亮點！劉俊緯開轟白搭　U23中華隊5比7不敵荷蘭

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

快訊／雨彈開轟「13縣市大雨特報」　下到入夜

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

獨／郵局帳戶「重複發薪逾萬筆」　2天內火速狂追回3.8億元

泌尿科醫師

15款免費LINE貼圖　最久能用到年底

婆婆規定2個月才能回娘家1次　她1招反擊

快訊／國家警報大響「大雷雨轟4縣市」

300年前台灣的樣子　故宮曝清乾隆地圖：古今第一手資料

第1次去日本！到路口會「愣住不動」台人秒懂

看金流就好　民眾黨曬「商辦契約」律師狂嘆

柯文哲被爆收1500萬　館長：台灣文革

快訊／13:16台灣東部海域規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／發生地震！　台北有感搖晃

打敗鼎泰豐！韓國旅遊書激推「台灣1餐館」

更多熱門

相關新聞

女大生暑假娃娃機店打工　一個月薪水10元

女大生暑假娃娃機店打工　一個月薪水10元

每年暑假結束都會傳出一些打工糾紛，最近有一名女大學生上網抱怨，暑假在娃娃機店打工，8月只有被排6小時的班，按時薪計算應該有1098元進帳，但結算薪水後只領到10元，追問下店長卻聲稱要扣勞健保。對此，許多人勸她快點檢舉，不然就是店長可能替她投保1個月，才會發生這種尷尬情形。

台灣天空驚現「雲海嘯」奇景　居民看傻

台灣天空驚現「雲海嘯」奇景　居民看傻

中秋吃海鮮！西班牙餐廳燒肉夯店大比拚

中秋吃海鮮！西班牙餐廳燒肉夯店大比拚

京華城淪「容積絞肉機」　老員工揭沈慶京真為人

京華城淪「容積絞肉機」　老員工揭沈慶京真為人

京華城現況　「超大巨坑」停工恐危險

京華城現況　「超大巨坑」停工恐危險

關鍵字：

周刊王生肖運勢生肖中秋

讀者迴響

熱門新聞

護理師院內偷吃醫師！完事投降：你太猛了

快訊／雨彈開轟「13縣市大雨特報」　下到入夜

繳千萬元棺材本全泡湯！2期未繳退會　爺嬤高喊：還錢來

柯老家遭貼看板「地方媽媽之恥、教出貪污犯」

她衝廟宇香爐灌水　下場悲劇了

專家揭iPhone隱藏功能　電池續航力增1倍

即／嘉義東石休旅車撞砂石車　1死1重傷

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

台中小草集結北上　喊話藍營：下個輪到誰還不知

獨／郵局帳戶「重複發薪逾萬筆」　2天內火速狂追回3.8億元

新竹多名男童遭性侵　狼師遭羈押禁見

看不下去台北看守所外「這一幕」

收賄證據曝！柯家USB工作簿記「收沈慶京1500萬」

女大生法國愛上人夫！返台衝摩鐵至少13次

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！片段瘋傳神預言

更多

最夯影音

更多

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面