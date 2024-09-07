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社會 社會焦點 保障人權

無照山道猴跨雙黃線撞轎車「重摔引擎蓋」女攝手嚇傻　恐怖畫面曝

記者陸運陞／新北報導

新北市平溪區今天（7日）早晨，106縣道發生一起機車與汽車對撞事故。當時駕駛汽車的男子，沿著106縣道從平溪往瑞芳方向行駛，行經事故現場，對向一台機車跨越雙黃線，直接撞上自小客，無照騎車的少年當場翻滾後倒地。行車紀錄器畫面被民眾PO網，騎士撞上引擎蓋瞬間的姿勢，和行車紀錄器最後還傳出「連接成功」的聲響，意外成為網友討論焦點。

據了解，今天早晨6時許，15歲吳姓少年無照騎乘普通重型機車，前往新北平溪跑山，行經106縣道66.5公里一處彎道，疑似路況不熟及車速太快，失控跨越雙線，直接衝至對向車道，而與友人開車準備前往瑞芳遊玩的20歲李姓男子，從對向而來，雙方煞車不及迎面撞上，吳姓少年翻滾一圈倒地。

▲▼吳少無照106縣道跑山，逆向與轎車發生對撞。（圖／翻攝重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

▲吳少無照106縣道跑山，逆向與轎車發生對撞，翻滾一圈倒地。（圖／翻攝重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

▲▼吳少無照106縣道跑山，逆向與轎車發生對撞。（圖／翻攝重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

▲吳少與轎車發生對撞，路旁女攝手目擊過程。（圖／翻攝重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

雙方發生碰撞時，路旁還有一名女性追焦手，目擊全部過程，當場嚇得傻眼。警消抵達，發現吳少左手疑似骨折、左大腿撕裂傷，全身多處擦、挫傷，立即送往就近醫院急救。警方對雙方進行酒測，都沒有酒精反應；初步研判事故發生應為跨越雙黃線導致，但詳細原因仍進一步釐清，而吳少無照騎車，將另開單告發。

而行車紀錄器畫面被PO上網後，網友紛紛截圖討論少年飛到引擎蓋上的表情、姿勢，而行車紀錄器在事故發生後，突然出現一聲「連結成功」，也成為網友討論焦點。

▲▼吳少無照106縣道跑山，逆向與轎車發生對撞。（圖／翻攝重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

▲吳少無照106縣道跑山，逆向與轎車發生對撞，警方將進一步釐清原因。（圖／記者陸運陞翻攝）

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