1萬顆綠豆椪被棄單！台東業者上網求救　2小時全賣光

▲綠豆椪業者遭棄單，池上鄉長林建宏買來送居民。（圖／翻攝林建宏臉書）



文／中央社

台東市1家伴手禮店，因和客戶溝通出問題，1萬顆綠豆椪變棄單，店家上網求援，以1/5價格拋售，網友發揮愛心又可搶便宜，2小時掃光。業者感動地說「台東人很有愛心」。

這2天台東市民代表王泰捷抱著2顆1盒的綠豆椪分送給親朋好友，親友好奇問他怎麼買這麼多綠豆椪四處送人。

王泰捷向中央社記者表示，日前在臉書上看到有人貼文求救，有業者遭棄單1萬顆綠豆椪，剛好是他認識的商家，自己也愛吃綠豆椪，中秋節快到了，一方面幫朋友又可送禮，於是買了一些，他去買的時候，只剩800顆，「台東民眾太有愛心了」。

▲▼綠豆椪業者遭棄單，池上鄉長林建宏買來送居民。（圖／翻攝林建宏臉書）



台東縣池上鄉長林建宏也買了一些送給鄉內文健站的老人家，並且幫忙促銷。

▼綠豆椪業者遭棄單，池上鄉長林建宏買來送居民。（圖／翻攝林建宏臉書）



業者表示，綠豆椪是中秋節應景的禮品，有客戶訂了1萬顆，後來因雙方溝通上出了失誤，因此變成棄單，當時店內所有工作人員都很緊張「怎麼辦」，東西浪費了很可惜。於是有人建議PO網以原價1/5求售，1顆新台幣10元拋售，賣多少算多少，減少損失，沒想到2個小時就賣光了，有人一口氣訂了4000多顆，「很感謝，台東人很有愛心，太感動了」。