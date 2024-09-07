她喝醉「闖殯儀館」偷棺材！整具屍體丟大街　路人嚇壞報警

記者張方瑀／綜合報導

美國拉斯維加斯一名女子喝醉酒後，竟然闖入附近殯儀館偷走一口棺材，而且完全沒察覺棺材內裝有一具遺體，就這樣將遺體、棺材丟棄在大街上後，自己則直接跑回家呼呼大睡。

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在8月27日凌晨3時左右，當時警方接獲報案，有民眾在「平價火化與殯葬服務」（Affordable Cremation & Burial Service）的殯儀館門口發現一具遺體，而棺材則被丟在人行道旁。

警方趕到現場後，發現遺體的腳上還套著塑膠袋，正面朝下趴在殯儀館前的石頭路上。進一步調查後發現，這具遺體是在8月20日被送到殯儀館的，而家屬們在8月26日才剛進行完瞻仰儀式，卻在隔天就發現棺材和遺體被人偷走。

警方調閱監視器，發現有一名女子在8月27日凌晨砸破殯儀館玻璃後闖入，接著進入瞻仰室，將棺材從大門拖出。調查後發現，犯案女子是現年47歲的席耶拉（Patricia Sierra），警方也在8月29日將她逮捕。

席耶拉向警方供稱，當天她喝了6瓶啤酒，可能是喝醉斷片才會做出這樣荒謬的行為，自己對這一切一無所知，強調自己並無惡意。

不過，席耶拉仍被控入室竊盜、重大盜竊及擾亂屍體罪；法官裁定保釋金為1萬1000美元（約台幣35萬元），目前她仍被拘留當中。