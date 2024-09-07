共和黨人倒戈！美前副總統錢尼表態支持賀錦麗　逾90美企高層力挺

▲ 愈來愈多共和黨人轉而支持賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國共和黨籍前副總統錢尼（Dick Cheney）6日表態，11月總統大選將投給民主黨籍總統候選人、現任副總統賀錦麗，而非黨內候選人川普，此外還有逾90名美國企業高層連署力挺賀錦麗。

《路透》指出，川普和賀錦麗民調勢均力敵，下周將舉行首場辯論，但川普的行為和他對共和黨的控制令部分黨內人士不滿，最近紛紛倒戈，轉向支持賀錦麗，包括前總統老布希和小布希時期數十名幕僚，錢尼也成為其中之一。

錢尼6日表示，「我國248年歷史上，沒有任何一人對我們共和政體構成的威脅比川普還大」，「身為公民，每個人都有責任將國家置於黨派之上，捍衛我們的憲法，這就是為什麼我會把票投給賀錦麗副總統」。

▲ 錢尼父女都公開支持賀錦麗。（圖／路透）

錢尼2001年至2009年間擔任小布希副手，而他的女兒、前眾議員麗茲（Liz Cheney）本周稍早也已宣布支持賀錦麗，此前便曾針對2021年1月6日國會暴動等事件公開抨擊川普。

賀錦麗競選團隊回應，錢尼父女加入「共和黨人將國家置於黨派之上的日益壯大的運動」。川普對此則發文批評兩人是「無關緊要的RINO」，RINO一詞指的是名義共和黨人，被川普用來形容不支持他的共和黨人。

除錢尼父女以外，6日有逾90名美國企業高層發表公開信，表態支持賀錦麗，包括消費者評論網站Yelp、食品公司Chobani執行長，以及蘋果創辦人賈伯斯遺孀、艾默生集團董事羅琳（Laurene Powell Jobs），此外還有百事可樂、福特汽車、Yahoo!前執行長和其他體育界、投資界龍頭企業負責人，在信中表示相信賀錦麗能夠繼續提振經濟，維護美國民主。