轟民眾黨情勒群眾！　她傻眼：讓「不明資產透明化」才是解藥

▲政治評論員吳靜怡。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨將於9月8日在立法院旁舉辦「支持柯文哲維護清白 捍衛司法程序正義」集會活動，對此，政治評論員吳靜怡今（7日）表示，柯文哲如同一頭大象蹲在民眾黨黨部，民眾黨奮力想假裝視而不見，可是台灣九成民眾無法昧著良心，並點出，現在柯文哲需要做的只有拿出證據捍衛自己清白，讓「不明資產透明化」才是唯一解藥。

吳靜怡提到，柯文哲猶如民眾黨「房間裡的大象」，民眾黨企圖將柯文哲深陷弊案的事實，轉移變成政治司法迫害，但全台灣的人民眼睜睜看到的就是「圖利罪」。她形容，柯文哲如同一頭大象，蹲在民眾黨黨部，民眾黨奮力想假裝視而不見，可是，台灣九成民眾無法昧著良心。

吳靜怡質疑，八月開始的每一天，能給柯文哲解釋的時候，為什麼就不願意說清楚？至今，還想用情勒群眾、認知作戰方式掩蓋「競總作假帳」、「京華城弊案」的各種事證。

至於民眾黨將於9月8日在立法院旁舉辦「支持柯文哲維護清白 捍衛司法程序正義」集會活動，吳靜怡不解，號召組織大動員、網路空軍大出征，對於柯文哲有幫助嗎？只會嚇跑中間選民了。

吳靜怡點出，現在柯文哲需要做的只有拿出證據捍衛自己清白，在陳佩琪不做偽證的前提，把柯文哲、陳佩琪、柯傅堯等有關金流帳戶公開，讓「不明資產透明化」才是唯一解藥。

最後，吳靜怡還直言，民眾黨放棄冷靜思考、沉著應戰，也就等於放棄相信柯文哲不會貪污了，然而，競總記帳本、木可公關記帳本、柯文哲私人記帳本，這三本即將貫穿整個人脈與錢脈，精彩可期。

★未經判決確定，應視為無罪