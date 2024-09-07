終於要變涼了！下週低壓環流通過　2地區雨勢大

▲今天高溫上看37度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今、明(7、8日)兩天台灣附近水氣增多，西半部有大雷雨發生機率。下週一、二(9、10日)低壓環流通過，北部、東北部雨勢較大轉涼。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(7、8日)兩天台灣附近水氣增多，大氣不穩定，西半部午後局部對流發展、有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風、瞬間大雨；其他時間恆春半島易降雨、東半部偶有零星降雨的機率。

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▲高溫燈號。（圖／中央氣象署）

今日仍偏熱、各地區氣溫為北部23至37度、中部24至36度、南部24至36度、東部23至35度。中央氣象署針對雙北發佈高溫燈號，中午前後新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市為黃色燈號，請注意。

下週一、二(9、10日)低壓環流通過，各地區皆偶有局部短暫陣雨的機率，中南部以午後雷陣雨為主，北部、東北部則轉有較大雨勢、並轉涼，應注意。

下週二(10日)20時在台灣附近的擾動結構鬆散、將以低壓環流的型態，通過台灣；關島附近則有的擾動醞釀，其未來動向將繼續觀察。

▼下週二(10日)20時在台灣附近的擾動(1)結構鬆散；關島附近則有的擾動(2)醞釀；美國模式(GFS右圖)所模擬的位置、強度則皆有差異。（圖／三立準氣象.老大洩天機）