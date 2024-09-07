英國2025年續「協訓烏克蘭軍隊」　打造更多素人為戰士

▲英國明年將繼續2022年夏季以來在英國境內執行的烏克蘭武裝部隊協訓計畫。（圖／路透社）



文／中央社

英國國防部表示，明年將繼續2022年夏季以來在英國境內執行的烏克蘭武裝部隊協訓計畫；相關計畫至今已培訓超過4萬5000名人員，包括女性及缺乏軍事經驗的「素人」。

2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，英國啟動在英國境內協訓烏軍的計畫Operation Interflex。根據國防部資料，這是第二次世界大戰結束後，在英國境內執行的最大規模志願者軍事訓練計畫，且內容隨烏克蘭前線需求機動調整、持續演進。每一位志願者的受訓週期至少5週。

Operation Interflex原定今年底結束，英國國防大臣希利（John Healey）6日在德國舉行、有50多個國家參加的烏克蘭防務國際聯絡小組（ Ukraine Defense Contact Group）會議宣布延長實施。他另發布聲明指出，這是英國對烏克蘭堅不可摧承諾的又一例證；英國將持續加快、加大對烏克蘭的支援。

與英國合作執行Operation Interflex並提供教官等資源的國家包括加拿大、紐西蘭、挪威、丹麥、芬蘭、瑞典、立陶宛、荷蘭、澳洲、羅馬尼亞。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）近日訪問英國時，曾與希利討論訓練計畫內容。雙方當時也觸及烏克蘭迫切需要的彈藥和空防系統。

繼3日宣布由英國國防部管理的國際烏克蘭基金（International Fund for Ukraine）今年底前，將開始向烏方運交可用於蘇聯式槍砲的152公釐砲彈。希利6日表示，英國將儘速供應650枚輕型多用途飛彈（Lightweight Multirole Missiles, LMM），以強化烏克蘭空防能力。

▲烏軍2024年3月15日在烏東重鎮巴赫姆特（Bakhmut）附近檢查並發射迫擊砲。（圖／路透）



英國國防部表示，152公釐砲彈預計在未來18個月陸續供應12萬發；新一波LMM軍援則預計同樣將在今年底前交運。

根據英國國防部資料，自2022年2月以來，英國已提供烏克蘭數百枚LMM，有助摧毀俄羅斯無人機及其他空中攻擊。這款LMM時速達1.5馬赫，射程超過6公里，打擊目標多元，涵蓋無人機、裝甲運兵車、攻擊型快艇等，可從海、陸、空發射。

俄烏戰爭對歐洲安全的衝擊、俄羅斯的消耗戰策略，以及烏克蘭持續面臨的軍事資源不足困境，促使以北大西洋公約組織（NATO）成員為主的歐洲國家近期陸續採取措施，以振興本國和跨國軍工業供應鏈。

英國國防部去年12月設立HIRST任務小組，以加速強化英國軍工供應鏈、與烏克蘭在相關產業發展合作，為穩定大量供應飛彈等關鍵軍備建立基礎。

國防部指出，新宣布的650枚援烏LMM是在HIRST任務框架下簽定的第一筆合約，由泰雷斯集團（Thales）英國公司在北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）的工廠負責生產，資金來源包括英國援烏預算、以及挪威對國際烏克蘭基金的資助。

除了由陸軍主導的Operation Interflex，英國也向烏克蘭提供其他軍種及專業領域的訓練，包括海軍陸戰隊兩棲作戰、海軍水下無人機操作，以及空軍基礎飛行技能和英語能力訓練。