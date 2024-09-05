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社會 社會焦點 保障人權

社福中心主任舌吻男社工！狂舔他全身2hrs　瞎掰「驅走負能量」

▲屁股痛，直腸檢查，前列腺檢查，開菊，拉肚子，腸胃不適，摸臀，摸屁股。（圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

▲高雄市社會局蔡姓主任強吻舌舔約聘社工，遭判刑10月。（圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

記者吳佩蓁／高雄報導

高雄社會局爆權勢猥褻醜聞！某社會福利中心主任蔡男趁該中心約聘男社工到高雄受訓期間，假借邀請對方到家中過夜，當晚蔡男竟稱要幫社工「驅走負能量」，脫下他的內褲按摩臀部，又舌吻狂舔他近2小時，令該社工身心嚴重受創。橋頭地院審理，依犯對受監督之人利用權勢為猥褻罪，處有期徒刑10月，可上訴。

判決指出，蔡男2022年1月28日至3月9日為高雄社會局某社會福利服務中心主任，小傑（化名）為該中心約聘社工，2022年2月24日，小傑因受訓需前往高雄，下課後蔡男提出他太太不在家，邀請小傑到家裡過夜，當晚小傑感到十分疲累，蔡男主動提出要幫他按摩，沒想到竟脫下小傑內褲伸手按摩臀部，又親吻他的臉頰，半夜時小傑身心狀況不穩定，蔡男不顧小傑反抗竟直接壓坐在他身上，親吻舌舔他的腹部、胸部、乳頭及臉頰，整個過程快2小時才結束。

事發當下小傑一時之間不知該如何對應，且蔡男又是他的主管，他擔心工作會不保只好隱忍曲從，返家後才向父親吐露遭蔡男猥褻得逞，才通報高雄市社福單位並報警處理。

蔡男偵訊時坦承當晚有幫小傑按摩身體，但矢口否認有何利用權勢關係為猥褻犯行，並主張他與小傑並無上下隸屬關係，不存在利用權勢猥褻犯意。

法官勘驗小傑與蔡男電話通話錄音光碟，當時小傑質問蔡男案發時為何親吻、舌舔他，蔡男辯稱是為了讓小傑安定情緒，「就讓你感受到全部的愛」、「我就想讓你知道，愛的能量是什麼？你是會被愛的人，就像我現在對你的狀態」，還稱舌舔他是要「把負能量驅走」，認定小傑陳述屬實。

橋頭地院審酌，蔡男任職社會福利服務中心主任期間，對社工員有個案、行政、教育等督導管理之責，具有公務上監督小傑的地位，竟趁小傑難以反抗下，對其為猥褻行為，惡性非輕，且犯後始終否認犯行，依犯對受監督之人利用權勢為猥褻罪，處有期徒刑10月，可上訴。

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