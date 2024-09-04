國軍醫院爆性騷！少校罵哭女醫務員「熊抱安慰」　他下場慘了

▲陳姓少校在辦公室當眾強行環抱女醫務員，遭判刑3月。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳佩蓁／高雄報導

南部某國軍醫院爆性騷！1名陳姓少校司藥官在地下1樓藥庫，竟當著其他同事面前，正面強行擁抱女醫務員，嚇得她當場花容失色，憤而向院方申訴並報警提告。法院審理後，依違反性騷擾防制法，判處陳男有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

女醫務員主張，2022年12月12日下午5時許，她與另名女同事正在辦公室聊天，陳姓少校突然進來，先叫她名字，然後從她的右側過來敞開雙手正面環抱她的上半身，過程中完全沒有停下來，「我看到他時他已經抱到我了，我完全來不及反應」，讓女醫務員感到十分錯愕。

目擊女同事也出庭作證，表示女醫務員被陳姓少校抱住後當場嚇傻，且身體有左右移動試圖掙脫的感覺，她看到這一幕也感到很錯愕。

陳姓少校警詢時坦承有擁抱女醫務員1至2秒，但法院審理時卻矢口否認犯行，辯稱事發前2人在電話中起爭執，之後他便到女醫務員辦公室想找對方說清楚，但一進門就看到女醫務員眼眶泛淚，「我為了安慰她（女醫務員）才張開我的雙手迎向她」，但發現對方沒反應後就作罷，並沒有擁抱對方。

陳姓少校更辯稱，目擊女同事與他相處不佳，甚至曾與女醫務員同時對他提起性騷擾申訴，主張證人所述偏頗不實。

女醫務員也證稱，事發前確實與陳姓少校通公務電話時遭對方責罵，她情緒激動，感到很氣憤和委屈。

法官勘驗監視器畫面，發現陳姓少校走向女醫務員並伸出手正面環抱她，歷時約為2 秒，過程連貫，陳男並沒有伸出手後暫停，認定陳姓少校供述與客觀事證不符，依違反性騷擾防制法，判處有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。