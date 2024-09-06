交往2年半男友想婚「妹子1原因」猶豫！過來人挺她：以後會後悔

▲原PO不想放棄現在自由自在的生活。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少人到了30歲時，會開始思考該不該踏入婚姻，一名女網友表示，今年30歲了，生活自由自在也很開心，家裡沒有負債，也沒有貸款要償還，家人感情融洽，與遠距離男友交往2年半，最近談到結婚，她一想到結婚就必須離開家，放棄現在的生活、工作，就感到害怕，不想放棄現在的爽日子。

女網友在Dcard發文，「在家太爽捨不得結婚」，爸媽是很活潑開明的父母，家裡沒負債也不需償還貸款，家事由全家人分擔，下班回家後，如果媽媽有煮飯，就會在家享受溫馨晚餐，如果媽媽沒有煮，就會自己外出用餐，順道買晚餐回去給爸嗎，生活自由自在，每天都過得開心。

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然而，最近男友提出結婚的想法，讓她陷入思考，結婚意味著要離開舒適的家、放棄現在的工作，搬到另一個城市與男友一起生活，並重新找一份工作，「而且他超會唸，比我媽還關心我，太晚睡皮膚不好、每個月有沒有記帳、太晚回家之類的」，一想到結婚後，要放棄現在的爽日子就很不捨，「我都在想我是不是不適合婚姻」。

貼文曝光，網友認為雙方要好好溝通，「如果妳過得很自在，沒有想結婚的感覺，更不想離開目前的生活圈，真的不要進入婚姻」、「如果結婚不是有更好的生活品質，在一起就好，離開舒適圈屈服他幹嘛」、「為什麼只有妳要放棄現在的舒適生活？要馬兩個人都離開原生家庭，要馬不要結婚，好工作不好找，工作不會背叛你，但另一半就不一定了」、「相信我，這樣子的結婚沒有好處，不要為了結婚放棄目前的工作，還有自由，以後會後悔」。