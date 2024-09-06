快訊／午後雷雨襲5地　11縣市續發大雨特報

▲午後雷雨旺盛。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署今(6日)下午3時許陸續苗栗縣、台南市、高雄市、南投縣、屏東縣等5縣市發布大雷雨即時訊息，須慎防劇烈降雨、雷擊。另11縣市續發大雨特報。

氣象署下午3時11分針對苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分；緊接著，氣象署下午3時28分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括台南市、高雄市，持續時間至下午4時30分。

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此外，氣象署下午3時35分再發布大雷雨即時訊息，警戒區為南投縣，持續時間至下午4時30分。下午3時41分則對台南市、屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時45分。

氣象署提醒，相關區域民眾外出，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署下午3時30分也持續對11縣市發布大雨特報，氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天雲林以南、花蓮、台東、苗栗、台中及南投有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雷雨即時訊息示警區域

苗栗縣：苗栗市、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉

台南市：西港區、七股區、新化區、善化區、新市區、安定區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區

高雄市：田寮區、阿蓮區

南投縣：南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉

大雨特報

影響時間：6日下午至6日晚上

大雨：苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島

