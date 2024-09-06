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夏天水腫好困擾？營養師激推「8種水果」消腫又補充鉀

生活中心／綜合報導

悶熱的夏季，許多人常在早晨起床時感到身體浮腫，尤其是對於口味偏重、習慣食用鹹食的人來說，更是容易有浮腫的困擾，營養師張語希在粉專表示，當你早晨起來發現臉部和身體出現腫脹情況的話，可以透過攝取高鉀食物來緩解，並推薦「8種消水腫水果」，有水腫困擾的人趕快筆記下來！

▲▼營養師傳授吃水果「你不知道的事」 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲營養師指出，奇異果富含鉀，有助於調節體內水分平衡，對消水腫很有幫助。（圖／Unsplash、Pexels）

1. 奇異果
 奇異果富含鉀，有助於調節體內水分平衡，並且含有豐富的維生素Ｃ和膳食纖維，能增強免疫力和促進消化。

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2. 香蕉
 高鉀含量，有助於補充電解質，預防肌肉痙攣，另外，富含纖維，有助於腸道健康，促進排便。

3. 酪梨
 酪梨含有豐富的鉀、健康脂肪和纖維，有助於心臟健康和消化功能。

4. 芒果
 芒果富含鉀和維生素A、C，可以增強免疫力、改善消化。

5. 柑橘類
 高鉀水果，還富含維生素C，有助於保持水分平衡，增強免疫系統。

6. 草莓
含有適量的鉀和抗氧化多酚，抗發炎和促進腸胃健康。

7. 哈密瓜
 高鉀含量，有助於體內電解質平衡，含有豐富的維生素和水分，有助於解渴。

8. 火龍果
 含有豐富的鉀和膳食纖維，有助於消化系統健康和保持水分平衡

▲夏天水腫好困擾？營養師推薦「8種水果」消腫又補充鉀。（圖／翻攝營養師張語希粉絲專頁）

▲營養師張語希推薦「8種水果」消腫又補充鉀。（圖／翻攝營養師張語希粉絲專頁）

張語希指出，這些高鉀水果不僅可以消腫排鈉，還能夠幫助補充體內鉀，有助於在夏季保持體內的水分平衡，預防脫水和電解質失衡，張語希也提醒，腎臟病患者及要限鉀患者要適量攝取或詢問醫生。

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