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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

已在挑便當菜色　王世堅加碼送柯文哲甜點「起訴蛋糕」、能量飲跟書

▲▼王世堅除了雞鴨便當，再加碼送起酥蛋糕給柯文哲。（圖／記者陳煥丞攝）

▲王世堅除了雞鴨便當，再加碼送起酥蛋糕給柯文哲。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

北院昨昨（6日）二次召開羈押庭，民眾黨主席柯文哲遭到收押禁見。對此，與柯對賭高空彈跳的民進黨立委王世堅今受訪時，除談到已經在試菜、第一個便當一定是雞鴨便當。王也拿出一個麵包，並表示，自己還準備送一個甜點「起酥蛋糕」，因為柯文哲經過羈押，再來就要起訴了，會送給他，讓他嚐嚐人間美味，王世堅也補充，自己還會送上甘地傳及能量飲。

對於柯文哲近日司法風波，與柯文哲交手多年的「柯學家」王世堅日前感慨，10年來只跟柯文哲共進一次餐，就是他到議會第一年、第一次便當會，柯文哲很可能被約談甚至被羈押，「柯文哲如果進去的話，自己就帶個便當去看他，他請我吃便當，我也還他一個便當。」

但相關言論引起柯文哲不滿，柯文哲受訪時反嗆王世堅，「若沒被羈押，你要不要吞曲棍球？」王世堅火速回應，要賭就賭做得到的，賭高空彈跳願意嗎？王世堅再強調，自己從不會落井下石，柯文哲應該搞清楚問題的焦點是什麼？「過去說的居住正義，變成豪宅上億，我唯一的錯，就是破壞他看豪宅的心情。」

如今柯文哲遭到羈押，王世堅今受訪時表示，有在試菜，第一個便當一定是雞鴨便當，看了一下新聞播出，現在看守所伙食吃得飽啦！但可能營養成分比較不夠，補充雞鴨是應當的，經過這一個禮拜折騰，柯文哲跟司法密室逃脫總算結束。

王世堅坦言，他個人不用彈跳，但要履行先前講的，會送便當給他，現在還在跟看守所聯絡，因為柯文哲是羈押禁見，是不是能送菜給他要經過獄方解釋。

王世堅直言，柯文哲前幾年也說過「相信制度不要相信人。」王指出，我們現在就是相信我國的司法制度，不相信你！柯文哲在擔任台北市長任內，沒有好好把持自己，心被沾染了貪念，就發揮157的智商，做了這樣的行為。

王世堅認為，檢方掌握的訊息跟資料可能原比跟社會說明的還多，畢竟司法還要經過冗長的院檢辯論，檢方當然只透露資料點滴，但根據北市議會調查小組所查證，已經足夠證明柯文哲不但涉入京華城開發案，另外四大案也有非常大嫌疑。

王世堅也呼籲柯文哲，在看守所中，藉由此時此刻的清閒冷靜細思這幾年來作為，應該誠懇地站出來，向整體社會致上最深歉意，這是他應該做的。王此時也拿出一個蛋糕，他表示，自己除了送雞鴨便當給他，還會再送一個甜點「起酥蛋糕」，因為柯文哲經過羈押，再來就要起訴了，會送給他，讓他嚐嚐人間美味。

至於便當是否乾脆做成曲棍球形狀？王世堅表示，曲棍球很不可行、這是過去別人打賭講氣話，這點就不為難他，社會也不會為難他，因為做不到，也有人說該換柯文哲高空彈跳，但柯文哲已經被羈押，難道要幫他保釋、向法院請假出來跳嗎？這不可行，就放過柯文哲這一次吧，他聽到王世堅就抓狂、喜歡鬥嘴，可能覺得我沒賭贏過。

王世堅也補充，要送他一本精簡版甘地傳，裡面有許多名言讓他閱讀後好好省思，甘地說人就是心裡的產物，心裡怎麼想就會成為什麼樣的人，當柯文哲自省時好好照照鏡子，現在的柯文哲跟十年前捲起白色力量的柯文哲，好好對照一下，相由心生，相已經歪了，找回自己的靈魂，柯文哲羈押期間有很多事要做，最重要的就是救救自己的靈魂。

至於便當配菜，王世堅表示，青菜的部分，我怕太熱容易酸掉，所以找根莖類配菜，像紅蘿蔔、胡瓜，比較不會酸掉，在辦公室或全家都有冷氣還可以保存，現在室溫35度，看守所可能更高，東西可能一個小時就壞掉，也因為這件案子，昨天跟看守所還有司法單位連絡才知道，看守所伙食費一天才60幾塊，20多年沒有調漲過，這次執政黨有主張調高到80元。

王世堅指出，進看守所跟監獄當然是一種社會懲罰，但還是要顧及人道，這些受刑人畢竟還是同胞，柯文哲昨天蠻垂頭喪氣，失去這十年來銳氣，即便前幾天知道情況不妙還殺氣騰騰找我鬥嘴，但昨天上囚車那個樣子真的不復當年，自己會加送能量飲過去。

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