強化防疫能量！新北鶯歌區公所獲永猷贈37.5萬片口罩

▲新北鶯歌區公所獲永猷公司致贈37.5萬片口罩。（圖／新北市鶯歌區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市鶯歌區公所今（3日）下午於區公所1樓舉辦永猷股份有限公司捐贈口罩儀式，此次捐贈37萬5,000片，共計125箱之防護口罩。由鶯歌區長曾明華代表受贈並回贈感謝狀，以感謝永猷股份有限公司董事長呂來成善盡社會責任回饋鄉里之善行，並與民代、里長及嘉賓一同見證捐贈儀式，現場氣氛溫馨熱鬧。

鶯歌區長曾明華表示，他很高興地收到了來自永猷股份有限公司慷慨捐贈的防護口罩，本次物資將妥善運用在社區長者、弱勢家庭、各里辦公處所需民眾，並提升本所第一線人員安全防護、降低染疫風險，提供民眾最安心之服務。

▲鶯歌區長曾明華（左）頒發感謝狀給予永猷公司董事長呂來成（右）。

永猷股份有限公司自2020年加入鶯歌區公所防災企業合作廠商，充實地方防災量能，曾於2021年疫情最艱難期間，義不容辭捐贈5萬片口罩予公所及清潔隊，極大地緩解轄區各里的需求，此外，更是於去年捐贈了鶯歌區每一戶民眾口罩500片，總計約3萬4千戶、1700萬片。

最後曾明華表示，永猷股份有限公司這一善舉，不僅展示了企業的社會責任感和公益精神，也為鶯歌區注入了更多正向能量，期透過公私協力合作，為區民帶來更好的服務品質及福祉。