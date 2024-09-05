　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

地下工廠「王水」煉金　亂排放含毒廢水！4淘金客收押禁見

▲▼ 新北地檢署 。（資料照／記者黃哲民攝）

▲新北地檢署外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北市1名陳姓男子在林口區的地下工廠，以俗稱「王水」的硝基鹽酸從回收含金廢棄物提煉黃金，卻直接違法排放重金屬廢水污染廠外土壤、涉犯《廢棄物清理法》等罪嫌，新北地檢署今年（2024年）6月逮捕陳男3嫌聲押禁見獲准，日前再逮沈姓共犯聲押禁見獲准，另6名共犯各交保2萬元到5萬元。

本件非法王水煉金污染環境案，由新北檢打擊民生犯罪專組檢察官陳佳伶，指揮警政署保七總隊刑警大隊、新北市警局刑警大隊與林口警分局，會同新北市府環保局蒐證，前1波於今年6月4日搜索新北市與新竹縣等7處地點，查扣相關機具設備，並帶回陳男共5嫌。

檢方查出，陳男等人在新北市林口區與新竹縣新埔鎮的地下工廠，將蒐集來的回收舊金或含金廢棄物，以俗稱「王水」的硝基鹽酸溶解、過濾，再添加亞硫酸銨進行還原等程序，藉此提煉出黃金。

但陳男等人煉金環境簡陋，直接將含有超標重金屬的廢水排放到廠區外、污染土壤，檢方前波訊後以陳男與郭姓女子、鄭姓男子3人，共同涉犯《廢棄物清理法》、《水污染防治法》罪嫌，且有逃亡與勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見均獲准。

檢方密集蒐證深入追查，前天（3日）再度指揮警方搜索新北市板橋區、台北市中山區共2處地點，帶回沈姓男子等7嫌，並查扣手機等證物。

檢方查明沈男和陳男等主謀違法排放有毒廢水的犯罪期間，，從2022年間到今年被查獲為止，涉案情節不輕、犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，將沈男聲押禁見，新北地院今（5日）裁准，檢方另諭知其餘6嫌各交保2萬元到5萬元，至於犯罪所得仍在清查。

新北地檢署呼籲事業清理廢棄物或排放廢水，均須遵循《廢棄物清理法》及《水污染防治法》等相關法令規範，若有事業為求節省成本，謀求私利，置上開規範不顧，非法處理廢物或排放廢水，致破壞環境，檢方必積極溯源，從速從嚴偵辦，以回復生態環境，增進國民健康，展現政府守護環境之決心。

ET快訊
小姊姊阿嬤看照片泣不成聲！　「我不要她去當小天使」
快訊／4縣市大雨特報！　雷雨狂轟2地
鍾小平反擊！　爆彭振聲「把該講的都講了」
柯文哲有來電！　「跳針一句話」館長傻：答錄機？
柯文哲下午2點開庭！　王世堅再發文
快訊／大雷雨灌高雄市！　警戒1小時
台中泰式餐廳「老鼠蹲角落吃大餐」　客人：嚇鼠我了！
快訊／台男在越南「當街遭刺死」！　23歲兇嫌正面照曝
快訊／颱風外圍環流影響！　3縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

我不要她去當小天使！彰化小姊姊阿嬤看照片泣不成聲　醫護不捨

變態攝影師誘2蘿莉拍「戀足」寫真　加碼變淫片還PO網賺錢

屏警強力取締交通違規　告發739件610案是行人

詐團分飾檢警！花蓮婦開戶存600萬還給密碼　警幫她保住退休金

藥局搞噱頭！大賣雪花冰+益生菌　摻日本「妙利散」竟是管制藥

台中泰式料理餐廳「米奇蹲角落吃大餐」　客人：嚇鼠我了！

法官石育恩涉幫詐團洗錢遭起訴　司法院：已送評鑑絕不護短

地下工廠「王水」煉金　亂排放含毒廢水！4淘金客收押禁見

快訊／台南舞廳門口清晨槍聲！警掌握特定對象追緝中

快訊／樹林清潔劑工廠全面燃燒　濃煙狂竄恐飄惡臭

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

我不要她去當小天使！彰化小姊姊阿嬤看照片泣不成聲　醫護不捨

變態攝影師誘2蘿莉拍「戀足」寫真　加碼變淫片還PO網賺錢

屏警強力取締交通違規　告發739件610案是行人

詐團分飾檢警！花蓮婦開戶存600萬還給密碼　警幫她保住退休金

藥局搞噱頭！大賣雪花冰+益生菌　摻日本「妙利散」竟是管制藥

台中泰式料理餐廳「米奇蹲角落吃大餐」　客人：嚇鼠我了！

法官石育恩涉幫詐團洗錢遭起訴　司法院：已送評鑑絕不護短

地下工廠「王水」煉金　亂排放含毒廢水！4淘金客收押禁見

快訊／台南舞廳門口清晨槍聲！警掌握特定對象追緝中

快訊／樹林清潔劑工廠全面燃燒　濃煙狂竄恐飄惡臭

借鏡日本！　內政部：明年底前完成5萬名防災士訓練

我不要她去當小天使！彰化小姊姊阿嬤看照片泣不成聲　醫護不捨

康康兒突送加護病房　感嘆喊「心累」最累

新加坡「隔離措施」嚴防變種M痘　羅一鈞分析國內整備：不用跟進

下藥性侵妻200次！法翁找「72男輪流上」全拍下　收藏2萬施虐影像

變態攝影師誘2蘿莉拍「戀足」寫真　加碼變淫片還PO網賺錢

兩代台灣歌仔戲國寶齊聚！　79歲楊麗花「氣勢依舊」近況曝

他導的BL劇都會爆紅！泰名導Aof曬機票飛台灣…網挖他連霸3年戰績

快訊／對流旺盛「4縣市大雨特報」　雷雨狂轟2地

台股漲幅收斂！收漲94點至21188點　台積電漲13元收902

社會熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

激戰D杯小隻馬！人夫買春26人　妻怒訴離

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」

海軍士官長軍人節住處墜樓亡　留下2小孩

柯文哲聲押庭　法官有「特殊裁示」

全台1天被詐騙5.6億元！7月被騙走110億元

柯文哲第2次羈押庭　北院確定開庭時間

這2人若有動作　律師：柯文哲收押機率90%以上

柯文哲回復「被逮捕狀態」暫留候審室

74歲肇事男無照奪命　僅探視一次喊：沒錢只能去關

快訊／媒體人衝北檢！　遭警方強制撤離

更多熱門

相關新聞

即／柯文哲無保請回被撤銷　北院明開聲押庭

即／柯文哲無保請回被撤銷　北院明開聲押庭

台北地檢署偵辦京華城容積率圖利案，聲押禁見時任台北市長的民眾黨主席柯文哲，前天（2日）凌晨3點被台北地院裁定無保請回，檢方昨提起抗告，高院今傍晚5點多撤銷北院將柯無保請回的裁定、發回北院更裁，北院表示尚未收到高院送還卷證，另須聯繫柯文哲與辯護律師，訂於明天（5日）重開聲押庭。

即／柯文哲羈押對戰進入第2局　與彭振聲抗告送高院

即／柯文哲羈押對戰進入第2局　與彭振聲抗告送高院

冷血保母姊妹虐死剴剴求停押　檢勸認罪節省司法資源

冷血保母姊妹虐死剴剴求停押　檢勸認罪節省司法資源

彭振聲羈押禁見！　進看守所第一天早餐菜單曝光

彭振聲羈押禁見！　進看守所第一天早餐菜單曝光

柯文哲複訊後遭檢方聲押禁見

柯文哲複訊後遭檢方聲押禁見

關鍵字：

王水煉金重金屬廢棄物清理法水污染防治法羈押禁見

讀者迴響

熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

冷氣連開2個月都不關！　電費金額超乎預期

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面