地下工廠「王水」煉金　亂排放含毒廢水！4淘金客收押禁見

▲新北地檢署外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北市1名陳姓男子在林口區的地下工廠，以俗稱「王水」的硝基鹽酸從回收含金廢棄物提煉黃金，卻直接違法排放重金屬廢水污染廠外土壤、涉犯《廢棄物清理法》等罪嫌，新北地檢署今年（2024年）6月逮捕陳男3嫌聲押禁見獲准，日前再逮沈姓共犯聲押禁見獲准，另6名共犯各交保2萬元到5萬元。

本件非法王水煉金污染環境案，由新北檢打擊民生犯罪專組檢察官陳佳伶，指揮警政署保七總隊刑警大隊、新北市警局刑警大隊與林口警分局，會同新北市府環保局蒐證，前1波於今年6月4日搜索新北市與新竹縣等7處地點，查扣相關機具設備，並帶回陳男共5嫌。

檢方查出，陳男等人在新北市林口區與新竹縣新埔鎮的地下工廠，將蒐集來的回收舊金或含金廢棄物，以俗稱「王水」的硝基鹽酸溶解、過濾，再添加亞硫酸銨進行還原等程序，藉此提煉出黃金。

但陳男等人煉金環境簡陋，直接將含有超標重金屬的廢水排放到廠區外、污染土壤，檢方前波訊後以陳男與郭姓女子、鄭姓男子3人，共同涉犯《廢棄物清理法》、《水污染防治法》罪嫌，且有逃亡與勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見均獲准。

檢方密集蒐證深入追查，前天（3日）再度指揮警方搜索新北市板橋區、台北市中山區共2處地點，帶回沈姓男子等7嫌，並查扣手機等證物。

檢方查明沈男和陳男等主謀違法排放有毒廢水的犯罪期間，，從2022年間到今年被查獲為止，涉案情節不輕、犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，將沈男聲押禁見，新北地院今（5日）裁准，檢方另諭知其餘6嫌各交保2萬元到5萬元，至於犯罪所得仍在清查。

新北地檢署呼籲事業清理廢棄物或排放廢水，均須遵循《廢棄物清理法》及《水污染防治法》等相關法令規範，若有事業為求節省成本，謀求私利，置上開規範不顧，非法處理廢物或排放廢水，致破壞環境，檢方必積極溯源，從速從嚴偵辦，以回復生態環境，增進國民健康，展現政府守護環境之決心。