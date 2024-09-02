冷血保母姊妹虐死剴剴求停押　檢譏律師應勸認罪節省司法資源

▲涉聯手虐死1歲童「剴剴」的保母劉彩萱（左）與妹妹劉若琳（右）。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

有照保母劉彩萱與妹妹劉若琳去年（2023年）12月，涉聯手虐死兒福聯盟轉介托育的1歲男童「剴剴」，均被起訴涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死罪嫌、羈押禁見至今，台北地院今（2日）召開延押庭，辯護律師團主張起訴證據已鞏固，請求不延押，檢方反譏不如請律師勸被告認罪、節省司法資源，法官勸諭雙方克制，待評議後再裁定，劉女姊妹先還押。

北院今下午召開本案起訴後第2次延押調查庭，劉彩萱的辯護律師指稱劉女因大女兒在對岸居住工作，被檢方認為構成有逃亡之虞，但劉女的大女兒已辭去對岸工作、處理掉當地租屋回台定居，已無逃亡可能。

此外，劉彩萱的辯護律師指檢方在「剴剴案」沒聲請傳喚劉彩萱家人作證，卻泛稱劉彩萱可能跟家人串供脫罪、有勾串滅證等羈押必要，律師要求檢方講清楚劉彩萱「要串什麼證、要滅什麼證」，否則就無延押必要。

檢方表示「剴剴案」大量引用劉彩萱家人證詞筆錄，審理時可能有必要對質詰問，檢方雖暫無傳喚劉彩萱家人作證計畫，不排除律師會聲請，而劉彩萱在偵查中已被發現和妹妹串供事實，劉彩萱丈夫也有誘導偵辦情形，所以不僅建請延押，也須維持禁見，以防透過接見通信勾串。

▲在「剴剴案」偽造訪視紀錄掩飾的兒福聯盟社工陳尚潔，被起訴涉犯過失致死等罪嫌。（資料照／記者劉昌松攝）

劉若琳的辯護律師再度主張「剴剴案」將由素人國民法官參審，建請延押庭不公開審理，以免庭訊內容曝光、影響日後可能擔任國民法官的素人產生預斷。

此外，劉若琳的辯護律師認為檢方偵辦時，證人已具結作證鞏固證據才起訴，檢方應再敘明有哪些勾串滅證具體行為，否則被告與律師無從對抗抽象指控，且劉若琳屬於「邊緣性的嫌疑角色」，不應被羈押剝奪人身自由，加上劉若琳有固定住居所、不會逃亡，建請交保、限制住居或佩戴科技監控設備。

檢方指延押庭法官先前已否決不公開審理的聲請，律師聲請「剴剴案」不採行國民法官參審，法官也公開審理，且律師在「剴剴案」的答辯狀，已否認檢方起訴的具體犯行，如今卻說檢方沒特定犯罪事實範圍，「豈不是自我矛盾」。

檢方認為劉若琳若停止羈押，有跟友性證人勾串之虞，連證詞對她不利的證人，也可能因此受壓迫而翻供，檢方並反譏律師若認為檢方蒐證明確鞏固、已無勾串滅證空間，「是否和劉若琳討論，為節省司法資源，請劉若琳認罪」。

律師反擊檢方沒聲請傳喚劉若琳的家人作證，才是自相矛盾。法官制止檢辯雙方鬥嘴，諭知延押庭不必著墨於「剴剴案」的相關證據，以免造成國民法官先入為主。

劉彩萱和劉若琳今庭訊都交給律師發揮，最後被法官訊問目前身體狀況時，各自表示「還可以」，法官諭知姊妹倆先還押，待合議庭評議後裁定是否延長羈押禁見。

本案虐童情節引發大眾關注與公憤，檢方起訴指出，劉彩萱（55歲）和劉若琳（53歲），都是兒福聯盟簽約合作的有照保母，劉彩萱去年8月間受兒盟轉介，24小時照護「剴剴」，但姊妹倆涉將剴剴彎腰對折身體，用繩索、布條將頭部與四肢綑成蝦子，再以口罩、保麗龍遮眼綁在椅腳邊。

另外，姊妹倆綑綁剴剴塞進水桶，剴剴掙扎踢翻水桶，2人把剴剴綁更緊，再塞回水桶內，更逼剴剴長時間裸體罰站陽台、牆角等處，連冬天也不例外，要剴剴站著睡覺，稍有不順就毆打出氣、臭罵「機掰」等語，嚇得剴剴直發抖。

剴剴因長期遭綑綁導致四肢變形不對稱，又動輒遭劉女2人推去撞牆、用指甲刮頸凌虐，導致全身遍佈新舊撕裂傷和瘀傷，還被打斷4顆牙，更令人心疼的是，劉女2人拿爬滿蟑螂的紙杯裝攪碎廚餘等物餵剴剴，1天只給1餐僅約半個紙杯分量。

剴剴不堪受虐且長期營養不良、缺血瘦弱又感染肺炎，去年12月24日凌晨斷氣，劉女2人在家發現剴剴無意識，緊急送醫仍回天乏術。醫護人員驚覺剴剴傷勢有異，通報警方揭發劉女2人冷血惡行，劉女2人否認意圖殺人，檢方斥2人「令人髮指、人神共憤」。

至於同案涉嫌偽造訪視報告的兒盟女社工陳尚潔，上月（8月）27日被檢方起訴涉犯過失致死、行使業務登載不實文書等罪嫌，檢方指陳女犯後態度惡劣、狡辯飾詞，藏匿證據，干擾辦案，毫無悔意，建請從重量刑，以示懲儆。