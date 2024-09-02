　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

冷血保母姊妹虐死剴剴求停押　檢譏律師應勸認罪節省司法資源

▲▼虐死1歲童凱凱的保母劉彩萱（左）與妹妹劉若琳。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉聯手虐死1歲童「剴剴」的保母劉彩萱（左）與妹妹劉若琳（右）。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

有照保母劉彩萱與妹妹劉若琳去年（2023年）12月，涉聯手虐死兒福聯盟轉介托育的1歲男童「剴剴」，均被起訴涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死罪嫌、羈押禁見至今，台北地院今（2日）召開延押庭，辯護律師團主張起訴證據已鞏固，請求不延押，檢方反譏不如請律師勸被告認罪、節省司法資源，法官勸諭雙方克制，待評議後再裁定，劉女姊妹先還押。

北院今下午召開本案起訴後第2次延押調查庭，劉彩萱的辯護律師指稱劉女因大女兒在對岸居住工作，被檢方認為構成有逃亡之虞，但劉女的大女兒已辭去對岸工作、處理掉當地租屋回台定居，已無逃亡可能。

此外，劉彩萱的辯護律師指檢方在「剴剴案」沒聲請傳喚劉彩萱家人作證，卻泛稱劉彩萱可能跟家人串供脫罪、有勾串滅證等羈押必要，律師要求檢方講清楚劉彩萱「要串什麼證、要滅什麼證」，否則就無延押必要。

檢方表示「剴剴案」大量引用劉彩萱家人證詞筆錄，審理時可能有必要對質詰問，檢方雖暫無傳喚劉彩萱家人作證計畫，不排除律師會聲請，而劉彩萱在偵查中已被發現和妹妹串供事實，劉彩萱丈夫也有誘導偵辦情形，所以不僅建請延押，也須維持禁見，以防透過接見通信勾串。

▲▼保姆姊妹虐童剴剴命案，兒福聯盟社工陳尚潔。（圖／記者劉昌松攝）

▲在「剴剴案」偽造訪視紀錄掩飾的兒福聯盟社工陳尚潔，被起訴涉犯過失致死等罪嫌。（資料照／記者劉昌松攝）

劉若琳的辯護律師再度主張「剴剴案」將由素人國民法官參審，建請延押庭不公開審理，以免庭訊內容曝光、影響日後可能擔任國民法官的素人產生預斷。

此外，劉若琳的辯護律師認為檢方偵辦時，證人已具結作證鞏固證據才起訴，檢方應再敘明有哪些勾串滅證具體行為，否則被告與律師無從對抗抽象指控，且劉若琳屬於「邊緣性的嫌疑角色」，不應被羈押剝奪人身自由，加上劉若琳有固定住居所、不會逃亡，建請交保、限制住居或佩戴科技監控設備。

檢方指延押庭法官先前已否決不公開審理的聲請，律師聲請「剴剴案」不採行國民法官參審，法官也公開審理，且律師在「剴剴案」的答辯狀，已否認檢方起訴的具體犯行，如今卻說檢方沒特定犯罪事實範圍，「豈不是自我矛盾」。

檢方認為劉若琳若停止羈押，有跟友性證人勾串之虞，連證詞對她不利的證人，也可能因此受壓迫而翻供，檢方並反譏律師若認為檢方蒐證明確鞏固、已無勾串滅證空間，「是否和劉若琳討論，為節省司法資源，請劉若琳認罪」。

律師反擊檢方沒聲請傳喚劉若琳的家人作證，才是自相矛盾。法官制止檢辯雙方鬥嘴，諭知延押庭不必著墨於「剴剴案」的相關證據，以免造成國民法官先入為主。

劉彩萱和劉若琳今庭訊都交給律師發揮，最後被法官訊問目前身體狀況時，各自表示「還可以」，法官諭知姊妹倆先還押，待合議庭評議後裁定是否延長羈押禁見。

本案虐童情節引發大眾關注與公憤，檢方起訴指出，劉彩萱（55歲）和劉若琳（53歲），都是兒福聯盟簽約合作的有照保母，劉彩萱去年8月間受兒盟轉介，24小時照護「剴剴」，但姊妹倆涉將剴剴彎腰對折身體，用繩索、布條將頭部與四肢綑成蝦子，再以口罩、保麗龍遮眼綁在椅腳邊。

另外，姊妹倆綑綁剴剴塞進水桶，剴剴掙扎踢翻水桶，2人把剴剴綁更緊，再塞回水桶內，更逼剴剴長時間裸體罰站陽台、牆角等處，連冬天也不例外，要剴剴站著睡覺，稍有不順就毆打出氣、臭罵「機掰」等語，嚇得剴剴直發抖。

剴剴因長期遭綑綁導致四肢變形不對稱，又動輒遭劉女2人推去撞牆、用指甲刮頸凌虐，導致全身遍佈新舊撕裂傷和瘀傷，還被打斷4顆牙，更令人心疼的是，劉女2人拿爬滿蟑螂的紙杯裝攪碎廚餘等物餵剴剴，1天只給1餐僅約半個紙杯分量。

剴剴不堪受虐且長期營養不良、缺血瘦弱又感染肺炎，去年12月24日凌晨斷氣，劉女2人在家發現剴剴無意識，緊急送醫仍回天乏術。醫護人員驚覺剴剴傷勢有異，通報警方揭發劉女2人冷血惡行，劉女2人否認意圖殺人，檢方斥2人「令人髮指、人神共憤」。

至於同案涉嫌偽造訪視報告的兒盟女社工陳尚潔，上月（8月）27日被檢方起訴涉犯過失致死、行使業務登載不實文書等罪嫌，檢方指陳女犯後態度惡劣、狡辯飾詞，藏匿證據，干擾辦案，毫無悔意，建請從重量刑，以示懲儆。

ET快訊
快訊／愷樂公開懷孕喜訊！閨蜜莎莎回應了
柯文哲無保請回　陳水扁：別忘了「16年前我2次無保飭回」
全球唯一！17歲無臂女神射手　帕運「腳趾射箭」命中紅心
柯文哲無保請回　前法官質疑不符經驗法則
張國煒被指「唸英文不順」！釣出K董親回：我本來就是台灣死孩仔
快訊／新北父子成雙屍！
罕見！「深海隱士」現蹤南極

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市機車騎士急剎離奇自摔影像曝光　轉彎未禮讓惹禍

柯文哲被控圖利京華城百億無保請回　前法官質疑不符經驗法則

快訊／新北驚見雙屍！父子躺家中斷氣多日　么兒伴屍不知父兄亡

冷血保母姊妹虐死剴剴求停押　檢譏律師應勸認罪節省司法資源

營區前出事！21歲女士官駕軍車碰撞機車　騎士多處骨傷

瘋狂求愛盯梢！狂打電話、送內衣褲...彰化癡情男下場曝

快訊／NONO慘了！2被害女「畫出家中格局」　他急和律師咬耳朵

中央警大警正班33期開訓　父子三人同框畫面創紀錄

聚餐喝太多！妙齡女糗醉倒家門口前路邊　私密物散落一地

撿到香奈兒荔包太興奮！北市女警「一時昏了頭」　私吞下場曝

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

邊荷律「奶音唸中文」超萌！ 　「免靠翻譯軟體」被誇獎燦笑

北市機車騎士急剎離奇自摔影像曝光　轉彎未禮讓惹禍

柯文哲被控圖利京華城百億無保請回　前法官質疑不符經驗法則

快訊／新北驚見雙屍！父子躺家中斷氣多日　么兒伴屍不知父兄亡

冷血保母姊妹虐死剴剴求停押　檢譏律師應勸認罪節省司法資源

營區前出事！21歲女士官駕軍車碰撞機車　騎士多處骨傷

瘋狂求愛盯梢！狂打電話、送內衣褲...彰化癡情男下場曝

快訊／NONO慘了！2被害女「畫出家中格局」　他急和律師咬耳朵

中央警大警正班33期開訓　父子三人同框畫面創紀錄

聚餐喝太多！妙齡女糗醉倒家門口前路邊　私密物散落一地

撿到香奈兒荔包太興奮！北市女警「一時昏了頭」　私吞下場曝

愷樂曬超音波照公開懷孕喜訊！閨蜜莎莎鬆口回應了　好友給祝福

瑀熙產檢吃薯條遭制止！　老公1句話感動她：沒嫁錯人

美房貸利率連跌4周　 貸款再融資需求年比大漲85％

北市機車騎士急剎離奇自摔影像曝光　轉彎未禮讓惹禍

國寶「甘露水」抵達日本開箱！黃土水作品重返母校　首次海外展出

別高興太早！陳水扁談柯文哲案「16年前我2次無保飭回」

快訊／U18亞青陳睦衡飆速151壓制　中華4局1比0韓國

感覺大家身體軟軟的！劉丞勳亞大籃首戰砍全場最高分：有繃住心態

他罹肝癌還轉移「8個月後消失了」！　醫曝關鍵

中華亞大籃首戰血洗印度！陳子威盼內線發揮把冠軍留台灣

起床發現手被胖喵壓住　狂喊走開虎斑全程無視

社會熱門新聞

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

即／高雄女全身血泊倒慢車道亡　警拉線封鎖調查

即／柯文哲、彭振聲羈押庭結束　北院凌晨3點宣示裁定

竹北恐怖幼兒園！　家長看監視畫面心碎

即／2被害女「畫出家中格局」　NONO急和律師咬耳朵

柯文哲出來了！面色凝重走出北檢

彭振聲羈押禁見　北院裁定理由曝光

即／毛嘉慶、練鴻慶赴北檢遞狀　告發北檢洩漏秘密

更多熱門

相關新聞

彭振聲羈押禁見！　進看守所第一天早餐菜單曝光

彭振聲羈押禁見！　進看守所第一天早餐菜單曝光

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，1日晚間8時召開羈押庭，凌晨宣布裁定無保請回，台北市前副市長彭振聲則有勾串之虞，遭羈押禁見。彭振聲被收押後的第一頓飯，將是台北看守所的清粥和豆乾炒豆鼓。

台中7歲女童「母喪父酗酒」沒吃晚餐獨留公園　

台中7歲女童「母喪父酗酒」沒吃晚餐獨留公園　

柯文哲複訊後遭檢方聲押禁見

柯文哲複訊後遭檢方聲押禁見

童綜合社工獲卓越獎

童綜合社工獲卓越獎

柯文哲聲請提審　律師：行使權利但有副作用

柯文哲聲請提審　律師：行使權利但有副作用

關鍵字：

羈押禁見延押凱剴案保母兒福聯盟社工凌虐致死過失致死偽造文書

讀者迴響

熱門新聞

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

快訊／愷樂消失4年IG突曬「寶寶超音波照」：你好

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

只露出一顆頭！　竹北爆「人體壽司捲」恐怖虐童幼兒園

獨家／愷樂消失4年「貼超音波照」爆懷孕！　羅志祥經紀人反應曝光

快訊／00919每股配0.72元破紀錄　9／23除息

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面