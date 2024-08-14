普渡夯品「乖乖」月銷破萬箱　特色紙紮出現海釣場、手搖店

▲中元節將至，民眾開始忙碌起來準備供品。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

中元普渡即將到來，企業行號、社區大樓、家戶採買拜拜需求熱，電商平台近期大打促銷，許多日常囤貨食品例如泡麵、米食、罐頭等都有超殺價，民眾可以省錢買起來外，拜拜箱的組合選擇也越來越多樣，而「乖乖」更是月銷破萬箱，在網購賣出熱銷冠軍。同樣熱賣的還有紙紮祭品，充滿創意特色的紙紮手搖店、紙紮全套露營組、紙紮愛丁堡私人飛機別墅等，成為滿足身後市場的另類需求。

中元節將至，家家戶戶開始為了普渡供品的採購忙碌起來，東森購物網從站上銷售數據發現，近期泡麵買氣大增，拜完熱水一沖就能直接享用，快速、美味又方便，保存期限長，許多人會買整箱來拜，其中又以「杯麵」賣得最好，在十大熱銷泡麵中，第一、二名就被「來一客鮮蝦魚板風味杯」、「隨緣杯麵系列」分別拿下，第三～十名依序為：統一肉燥麵（特大號）、統一科學麵、台酒TTL花雕雞麵、維力原祖雞汁麵麵、滿漢大餐蔥燒牛肉麵、台酒TTL花雕酸菜牛肉麵、味丹味味A排骨雞湯麵、維力素飄香麻辣燙麵。

普渡供品要拜什麼？東森購物網推出「必BUY拜好物」好康活動，集結米、泡麵、罐頭、飲料、餅乾等促銷特價，不用跑賣場，在線上即可輕鬆地一次採購齊全，指定品牌再加碼優惠東森幣擴折8%，此外集結多款超值拜拜箱，有期間限定款的人氣零食箱，也有適合小家庭、小資族不同需求組合的平安箱，像是包含必備澎派包、內附普渡旗的豪華箱，以及小小一箱吃喝通通有可以拜到好，讓生活忙碌的現代人不用花費大量的時間和精力，就能完成所有普渡儀式。

▲網購業者統計今年站上中元節的熱銷商品。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物觀察，鬼門開後，站上中元食品買氣顯著上揚，整體已出現雙位數的年增彈跳，其中最受消費者喜愛的「泡麵」近一月業績較上月同期激增85%，「零食／餅乾」也有65%成長，熱銷冠軍則是「乖乖萬事順利箱－奶油椰子口味」，統計從7月至今，銷售已破10,000箱。

另外，「Monster Energy魔爪－ULTRA超越能量碳酸飲料」憑藉無糖無熱量的健康飲食當道，加上為過度炎熱的氣候消暑而異軍突起，銷量年增2倍，成為今年中元節的銷售黑馬。PChome 24h購物中元節聯手百大品牌，推出「好兄弟呷霸派對」專區，除了零食、餅乾、泡麵等普渡供品，也瞄準X、Y、Z世代需求差異，祭出多達上百款的拜拜箱供選購，以及逾十款創意拜拜箱，食品全場最低下殺7折起。

▲紙紮設計充滿創意特色，滿足身後市場的各式需求！。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

除了澎拜供品，也有人會準備紙紮祭品，根據Yahoo奇摩拍賣統計，近期紙紮商品買氣較上月大幅成長逾2倍，像是常見服飾、日常生活用品外，盤點平台銷售，也發現三大創意紙紮與消費趨勢，分別是奢華貴氣、質感生活、毛孩至上。像是賣價高達近5萬、自帶私人飛機與庭園的「愛丁堡私人飛機別墅」排場超足、等比例縮小版的經典賽車「YAMAHA M1」，知名精品「LV財寶盒」、「Hermès經典柏金包/凱莉包」等精緻包款，甚至推出「武器裝備」紙紮，讓發燒友身後也可珍藏。

紙紮商品也越來越注重娛樂性與實用性，不但有「海釣場」、「舞廳」讓先人在閒暇時光中盡情享樂交際，還吹起戶外野營風潮，「全套露營組」讓逝者徜徉山野美景，還有「50嵐/迷客夏手搖飲料店」與「假牙清潔組」等紙紮，照顧先人生活所需。而對於已逝毛孩的想念也助攻相關紙紮用品銷量，除了多款栩栩如生的紙紮寵物為毛主子提供陪伴，還有專為寵物往生設計的紙紮品，例如「貓窩/狗窩」、「寵物沐浴組」也成熱門選擇。