12點開搶！樂桃航空「飛日本單程2290元起」　限4天

▲樂桃航空推出冬季班表票價促銷。（圖／樂桃航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

樂桃航空祭出冬季班表「新票價促銷」，今（5日）中午12時起開搶，飛日本單程機票票價未稅2290元起，優惠限定4天。星宇航空首度插旗南半球，9月正式開航台北-雅加達航線，每周5班次往返。

樂桃航空宣布推出「新票價促銷」優惠活動，用Minimum的價格就可以買得到Standard票價內容，促銷期間從今午12時起至9月8日晚間11時59分止，適用搭乘航班為今年10月27日至2025年3月29日。

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▲樂桃航空推出冬季班表票價促銷。（圖／翻攝樂桃航空官網）

促銷優惠機票，包括台北（桃園）-沖繩（那霸）單程機票2290元起、台北（桃園）-東京（成田）2510元、台北（桃園）-大阪（關西）3060元起、台北（桃園）-名古屋（中部）3090元起、台北（桃園）-東京（羽田）3290元起。以上皆為未稅價。

樂桃航空表示，促銷主打Standard票價類型，包含指定座位和託運行李基本票價類型。促銷票價依機位情況而定，於活動期間可能銷售完畢。

星宇航空開航台北－雅加達航線，首度插旗印尼，飛往首個南半球的航點，每周飛航5班次，首航班JX761於9月1日啟航，累計共有29條航線、27個航點。

▲星宇航空插旗南半球，台北-雅加達航線每周5班次往返。（圖／星宇航空提供）

星宇航空策略長劉允富表示，雅加達為印尼的經濟文化中心，鄰近區域有眾多台商企業，且印尼在全球勞動力市場扮演重要角色，星宇綿密的亞洲航網搭配北美洛杉磯、舊金山、西雅圖3條航線，滿足頻繁往返兩地或北美的台商及商務旅客、移工。目前長榮航空台北-雅加達航線一周7班、華航則一周10班。