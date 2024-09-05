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一夜痛失4妻女！俄空襲「全家剩他獨活」　人父滿身血心酸畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 巴茲列維奇一家只有他一個人倖存。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯4日凌晨對烏克蘭西部靠近波蘭邊境的利沃夫（Lviv）發動空襲，至少造成7死53傷。一個5口家庭有4人不幸遇害，父親一夜之間失去妻子和3個女兒，全家剩他孤身一人，獲救時滿身是血的身影令人心酸。

綜合《路透》及《衛報》，利沃夫市長薩多維伊（Andrii Sadovyi）4日發文說明，男子巴茲列維奇（Yaroslav Bazylevych）因4日的空襲中失去妻子葉夫根尼婭（Yevheniya）和分別為21歲、18歲及7歲的女兒，過去拍下的全家福中5人都露出明媚笑容，但「在4日的襲擊過後，只有那個男人活了下來」。

俄軍4日的空襲破壞市中心70多棟建築，包括學校、住宅和診所。巴茲列維奇的住家被毀，緊急服務部門公開的畫面可見，急救人員從建築殘骸中抬出一名女孩的遺體，後方還跟著渾身是血的巴茲列維奇。

▲▼俄羅斯4日對利沃夫發動新一波空襲，男子巴茲列維奇（Yaroslav Bazylevych）一夜之間失去妻女。（圖／路透）

▲ 巴茲列維奇獲救時滿臉是血。（圖／路透）

薩多維伊悲痛寫道，「我不知道該說什麼來支持巴茲列維奇這位父親，今天我們都與你同在」，同時指控俄羅斯「正在歐洲中部藉著殺人全家來消滅烏克蘭人，俄國人正在殺害我們的孩子、我們的未來」。

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