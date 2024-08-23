月薪22萬在台徵人是真的！史瓦帝尼徵「中餐主廚」　國合會證實

▲史瓦帝尼總理戴羅素。（圖／總統府提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

財團法人國際合作發展基金會近日接受委託，幫友邦史瓦帝尼王國應徵中餐主廚，每月薪水包括月薪5400美元、艱苦加給1630美元，等於月薪22.4萬元新台幣，讓許多網友看完不敢置信，覺得條件好到像是詐騙。

國合會近日在臉書貼出徵才文，表示史瓦帝尼王國正在應徵王室的中餐主廚，主要工作地點位於Lozitha王宮的廚房，需要設計菜單、負責王室日常膳食及宴會料理，其中90%為中式料理，10%為融合料理，並須訓練王家廚師規劃與烹調中式料理。另外，該工作每天工時8小時，周末或國定假日工作可補休，且不可兼職。

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待遇部分，月薪為5400美元（約17.2萬元新台幣）再艱苦加給1630美元（約5.2萬元新台幣），1年的聘約滿後會再加25%的月薪作為獎金，且史瓦帝尼王國負責眷屬3人抵離經濟艙機票、1500美元（約4.8萬元新台幣）的搬遷費、交通協助、全額水電及瓦斯網路等費用。

國合會指出，應徵者需內外高中職以上學位，國外學歷須經我駐外使館、處認證，且是餐飲科系相關畢業、具備百人以上的宴會經驗、中餐烹調乙級技術士證照且至少在中式餐館服務3年以上及基本口語溝通、設計英文菜單及食材採購等能力。

網友看完紛紛留言，「回來可以跟人家說當過御廚」、「正常，亞太各主廚行情1萬美金」、「剛剛有那麼一秒鐘，點燃了我的廚師魂」、「第一次後悔沒有走料理人哈哈」、「推一個！真的可以去試看看！雖然史國有點無聊，但假日可以開車去南非或是莫三比克渡假，也挺不錯的」、「人均GDP才4000美元，1年要花120000美元請廚師幫王室做菜」、「好酷的海外工作喔」。

由於許多網友質疑徵才資訊的真實性，國合會23日也轉發新聞表示，「你各位啊！徵才訊息是真的好嗎？」