中秋節逢月老生日！命理師揭「1禁忌」勿犯　已婚者宜求金姻緣

▲中秋節除了是團圓的好日子，也是主管姻緣的月老誕辰。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

9月17日是中秋節，命理師柯柏成透露，農曆8月15日是傳統節慶上的三大節之一，中秋節月圓人團圓，自古以來就是團圓的好日子，當天又是主管姻緣的月老誕辰，因此未婚男女也會選在此時求姻緣，而月老所掌管的緣其實不局限於未婚男女，可以五行分類對應到現今社會裡的人際狀況。

柯柏成表示，月老掌管的姻緣不僅限於未婚男女牽線這麼單一的功能，已婚未婚、青年男女、老少皆可，只要有人際關係情感上的需求，都可以向月老祈願，祭祀的方式及供品可諮詢廟方執事，但針對個別的五行需求，則可以在祭祀時向月老詳述。

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不過他也提醒1禁忌要注意，因為月老掌管的是正緣，如果是介入他人情感關係的姻緣祈求，就很難會被月老所祝福，月老的牽線是讓良好正向的人際關係，相互扶持共同努力。

木姻緣

針對學業有需求的朋友，例如求得遇貴人、良師益友，月老會護佑學業上多遇良師益友，就像樹木嫩芽綠葉之生發及樹根的地基穩固；從事業務的朋友，相同也可以向月老求牽線貴人幫忙、業績增長。

火姻緣

針對渴求感情穩定的再婚男女，月老護佑喪偶或失婚者再結良緣，或者糾纏不清的孽緣無法擺脫，月老幫助其如鳳凰浴火重生。

土姻緣

針對人際關係中的友誼，月老護佑無血緣關係的兄弟姐妹義結金蘭、情同手足，像劉關張桃園三結義如大地般牢固、穩重，適合常被閨密背叛、兄弟出賣的群眾向月老祈願。

金姻緣

針對已婚夫婦，求家庭和諧，齊心合力，月老護佑美眷天長地久、百年好合、情比金堅，感情真金不怕火煉。未婚男女要祭拜月老，已婚夫妻更該拜月老，讓非正緣的他人無機可乘。

水姻緣

針對青年男女的未婚者，月老護佑所有情感漂流還沒找到靠岸處的未婚者，早日找到情感的歸宿，如百川歸流入海，大部分的觀念，月老好像就只管這項而已。

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