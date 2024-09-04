學者專家與青年對談第三勢力生存空間　「零和」選制下爭奪有限資源是困境　

▲學者專家與青年對談第三勢力生存空間。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

對於台灣政治除藍綠外，是否還有第三勢力生存的空間，前親民黨發言人、政治專欄作家吳崑玉表示，台灣絕對有第三勢力政黨的空間，即使在威權時代，每個城市仍有20%的游離票，鄉村地區也有10%左右，但是第三勢力在台灣的「零和」選制下爭奪非常有限的資源，操盤手們太現實也太精明，沒有思考長遠的規劃，只想著如何善用關鍵少數。

Y’s Day「週三青年日」4日晚間舉行青年座談，主題為藍綠之外？台灣第三勢力的生存之道，吳崑玉是在這場座談會中做上述表示，同場受邀的學者專家還包括台灣教授協會長陳俐甫、福和會青年部主任周德望、小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲、台灣團結聯盟黨主席周倪安，以及身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊。

台灣教授協會長陳俐甫表示，從1919年的日治時代開始追溯台灣的政黨政治歷史，包括台灣民眾黨和台灣地方自治聯盟參與的1930年代地方選舉，都是台灣的政治啓蒙經驗，可惜國民政府來台後，台灣人的政治參與又受到二二八事件的影響而沈寂下來。

陳俐甫表示，在民進黨成立，最先成立的第三勢力其實是建國黨，建國黨如其民是主張建國的本土派，但他們也是「第一個發展失敗的第三勢力」，遠早於從國民黨分裂出來的新黨。根據他的觀察，台灣的政黨經驗受到國民黨的獨裁對抗影響，發展出非黑即白、強調黨的意志的「剛性政黨」，目前兩大黨都是屬於剛性政黨，但民眾期待的卻是美國的自由政治與開放的政黨，因此產生衝突。

▲台灣教授協會長陳俐甫。

▲前親民黨發言人吳崑玉。

前親民黨發言人吳崑玉直言，台灣絕對有第三勢力政黨的空間，即使在威權時代，每個城市仍有20%的游離票，鄉村地區也有10%左右，政黨政治開放後，新黨初戰即有超過20%選票，親民黨則有超過30%，這就是「非藍非綠」既有大黨以外的政治能量。

對於台灣第三勢力為什麼發展得如此艱難，吳崑玉分析，第三勢力在台灣的「零和」選制下爭奪非常有限的資源，「第三勢力的操盤手們太現實也太精明，沒有思考長遠的規劃，只想著如何善用關鍵少數」。他認為，第三勢力要站得住腳，就必須提出真正解決問題的主張，作出真正有價值的成果。

福和會青年部主任周德望表示，若從統獨意識、保守／進步價值、成立方式、正當性的來源等框架來分析台灣政黨光譜，他服務的福和會就是支持台灣獨立的偏保守派政黨，而新黨就是從既有政黨的政治菁英分裂而來，太陽花等基層社會運動亦產生了新的政黨。周德望直言，小黨只靠理想是無法生存的，「支持者可以只談理想，但政黨必須負責任地帶領支持者完成這個理想」，因此小黨決策者必須思考生存策略，努力活下去。

▲福和會青年部主任周德望。

▲小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲。

小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲分享自身經驗，2017年單純只是媽媽揪團參選，直到2019年才正式成立小民參政歐巴桑聯盟，並在上次選舉一躍成為台灣第五大政黨。沈佩玲說，自己的成長過程跟政治完全沾不上邊，而是先成為媽媽，發現周邊環境對母嬰不友善，又選不出符合親子需求的政黨，因此才走上政治路，自組政黨，為下一代爭取更好的生活環境。

台灣團結聯盟黨主席、前立委周倪安認為，多元聲音本來就是民主社會的常態，厭惡藍綠的選民一直存在，如果沒有合理的選制，讓這股離散的力量得到轉換，就會出現民眾黨這樣投機、不負責任的政黨成為第三勢力的代表，所以，選制一定要修正，讓小黨能跟大黨一起公平競爭。

▲台灣團結聯盟黨主席、前立委周倪安。

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊表示，身為多元民主的國家，除統獨議題外，台灣還有許多值得討論的政黨政治議題，包括：社會分歧、民主選舉的遊戲規則，以及小黨的運作空間與生存方式。

董思齊指出，若從台灣政黨政治的發展史來看，青年是引領第三勢力不可忽視的重要力量。台灣是多元民主的社會，期許青年世代可以在參與台灣民主深化過程的同時，勇於表達自己的政治理念，以具體的政治行動與影響力，一同為青年世代來發聲。