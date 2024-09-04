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柯文哲遭發回更裁原因曝！女律師「6點白話翻譯」：怕草兒看不懂

▲▼民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵翻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵翻攝）

記者閔文昱／台北報導

京華城案延燒，台北地方法院2日裁定民眾黨主席柯文哲無保請回，北檢3日將抗告書送抵北院，高等法院4日下午裁定，撤銷原裁定，全案發回台北地方法院更裁。對此，女律師李怡貞在看完高院新聞稿後，也做出6點「白話文翻譯要旨」，引發關注。

李怡貞今（4）日傍晚在臉書發文表示，針對高院撤銷北院將柯無保請回的裁定、發回北院更裁的新聞稿，「怕草兒看不懂，一律我不知道」，因此她做了6點白話文翻譯要旨，內容如下：

1. 柯文哲積極參與京華城案有證據是事實。
2. 有沒有老人癡呆症請換個法官再詳查。
3. 原審法官沒有把檢察官的事證好好看完整。
4. 彭振聲自己的狀紙自己要簽名。
5. 法官通通具名負責不躲藏。
6. 不要再來魯小。

回顧案件，高院指出，合議庭審理過後，依照被告彭振聲（前台北市副市長）、被告朱亞虎（前台北市兵役局長）、證人邵琇珮（台北市都委會執行秘書）的證述，佐以朱亞虎與應曉薇相關對話紀錄、扣案被告隨身物品記載內容，再參酌朱亞虎受雇於沈慶京的目的、沈慶京行賄應曉薇犯罪嫌疑重大、被告積極介入京華城案等客觀情狀。

高院認為，柯文哲是否真的像他所主張的，「相信具專業性且為多數決之都委會決議」，而對京華城案情毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明的必要。

高院指出，原審未就檢察官所提出的全部事證予以綜合評價，遽認檢察官未釋明被告犯罪嫌疑重大，並不妥適，檢方抗告有理由，原裁定撤銷，全案發回台北地方法院，本件不得再抗告。

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