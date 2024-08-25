新住民第二代「小全智賢」做公益　回饋社會感受成就

▲印尼新住民親善大使謝佳蓁外貌酷似韓星全智賢，現身移民署台北服務站慈善活動。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

移民署北區事務大隊台北服務站與育成社會福利基金會舉辦公益活動，移民署台北服務站多年來長期培力新住民子女，辦理新住民各項活動，希望讓新住民及其子女在台灣能得到所需資源，發揮潛能；其中參加活動的印尼第二代親善大使謝佳蓁，外貌酷似韓國女星、被戲稱為小全智賢，她小時候便跟著母親在醫院擔任志工，幫助別人回饋社會讓她感受成就。

移民署指出：日前與育成社會福利基金會的社區作業瑞光工坊，共同辦理公益活動，活動當日由新二代親善大使偕同特教青年至台北探索館觀賞台北城劇場影片，活動中並尋找隱藏在館內的趣味彩蛋，最後合影留念，共度美好一天。



移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，近來中秋佳節將近，許多新住民朋友基於習俗及思鄉情懷，會透過網路郵寄家鄉食品、肉粽禮盒來臺，蘇慧雯提醒：不任意攜帶網購或寄送各種肉類製品。如果收到不明肉品勿丟廚餘桶，請丟垃圾桶或通報動植物防疫檢疫局，通報專線：0800-039-131。違規攜帶肉製品入境最高可罰新臺幣100萬元。



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