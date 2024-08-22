手搖飲還沒開！闆娘料定「生意非常好」年薪60萬徵人　全場傻眼

▲原PO預期生意會忙翻，開出年薪60萬徵正職。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

根據財政部統計，全台1年可喝掉10億杯手搖飲。一名女網友透露，要加盟一家手搖飲料店，也料定生意會爆好，開出年薪60萬聘請正職，好奇這薪水合理嗎？文章曝光後，一票秒點頭「薪水打趴很多工作了」，但也有人質疑「還沒開就認為一定賺錢？」「每個人薪水都要開那麼高，會很吃不消」。

一名女網友在Dcard表示，夫妻倆想加盟一間知名飲料店，並稱生意非常好，就怕會徵不到正職，因此開出試用期3萬5000元，通過後加薪到3萬8000元。

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不僅如此，原PO也喊出全勤獎金2000元，年終則有0.5到2個月不等，再加上績效獎金的話，「估計希望給年薪60-70萬」，因此想問大家合理嗎？

文章曝光後，一票網友驚呼，「這薪水屌打我工廠食品業倉管阿」、「薪水打趴很多工作了」、「Java軟體工程師 35K，給你參考」、「可以，大概跟普考公務員差不多了」、「我新鮮人剛進銀行，月薪+三節+預計年終也沒60萬」、「這薪水搞不好還屌打部分醫院的薪水」、「我朋友開清心，正職3萬5，目前遇到的問題都是待不久，通常都是二度就業的比較多，妳開的條件其實算很好了」。

有網友則疑惑，「還沒開就知道生意很好喔？」「還沒開畫大餅？」「還沒開就認為一定賺錢？」原PO則透露，「在台北生意真的很好呀，有喝飲料的應該都知道，粉粿很紅的那家」，並透露加盟要先找人一起去培訓，培訓除了薪水還有住宿費，不想浪費時間，才希望薪水高一點可以留人。

不少人也勸三思，「感覺飲料店要拚人多，一個人的薪水給再多都沒用，因為他一個人沒辦法消化，重點是要多一點人來消化客量，如果你每個人薪水都要開那麼高，會很吃不消」、「想得都很美好！真的用人的時候，你會發現很多問題，例如：薪資開太高，但效率不如預期；生意不如預期，但薪資結構卡死；生意有大小月，收入不如預期；加盟進貨成本高，毛利低於預估」、「勞健保的成本也要記得算一下」。