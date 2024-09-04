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社會 社會焦點 保障人權

新竹客運總站廁所「驚見監視器」　網友憂隱私：監視鳥還是人？

▲▼苗栗市新竹客運南苗商場內公廁，安裝監視器鏡頭，引發網友討論，業者強調不會侵犯隱私。 （圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市新竹客運南苗商場內公廁，安裝監視器鏡頭，引發網友討論，業者強調不會侵犯隱私。 （圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市新竹客運公司南苗總站商場內的男女公廁裡，被客運公司安裝了監視器鏡頭，引發網友擔憂侵犯如廁隱私，對此，客運公司今（4）日表示，公廁進出人員複雜，因為承租商家多次要求，基於安全考量才裝設，而且鏡頭角度都經專業調整，只針對走道拍攝，不會有侵犯隱私的問題。

有網友在臉書社團「苗栗大小事」PO文，指商場內男女公廁裡面都裝了監視器鏡頭，引發網友熱烈討論，畫面中女廁有門板可以阻擋鏡頭，但男廁內監視器就裝在小便斗的右上方，有民眾表示：「真的很擔心會不會被拍到。」

▲▼苗栗市新竹客運南苗商場內公廁，安裝監視器鏡頭，引發網友討論，業者強調不會侵犯隱私。 （圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市新竹客運南苗商場內公廁裝置監視器鏡頭，引發網友討論，業者強調不會侵犯隱私。 （圖／翻攝臉書苗栗大小事）

不過，有網友說：「監視眼只拍得到上半身的頭臉，至於那尿尿的地方，拍不到，請別自卑！」、「其實在進出門口裝一支監視器就行了。不需要將監視器裝在廁所內。這樣會讓人懷疑要監視鳥還是人」、「這廁所不是除非是很急，一般人很少去上，因為真的不是一般的髒！」

▲苗栗市新竹客運南苗商場內公廁，安裝監視器鏡頭，引發網友討論，業者強調不會侵犯隱私。 （圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市新竹客運南苗商場內公廁，安裝監視器鏡頭，引發網友討論，業者強調不會侵犯隱私。 （圖／記者楊永盛翻攝）

新竹客運公司回應說，承租商場的業者時常反應，指公廁進出人員複雜，時常有街友洗澡、吸膠、亂丟垃圾和破壞設備，過去甚至有民眾暈倒在廁所內無人發現，考量公廁屬於開放空間，為了大眾和商場安全考量，才在公廁內走道上方裝設監視器鏡頭，但鏡頭的鏡位角度只針對走道、門口，絕對不會拍攝到民眾如廁。

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