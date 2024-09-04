午後降雨熱區曝　周末對流旺盛「防大雷雨」

▲ 今天到明天東半部、恆春半島到高屏有局部短暫陣雨，中部以南午後可能有局部熱對流雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

摩羯颱風往海南島方向移動，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇預估，周末將侵襲海南島、廣東西部、廣西及越南北部一帶，其外圍風場配合高壓環流為台灣附近帶來水氣，今、明天東半部、恆春半島到高屏有局部短暫陣雨，中部以南午後可能有局部熱對流雷雨，周末各地的午後熱對流發展較旺盛，可能出現局部大雷雨。

吳聖宇今（4日）在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，摩羯颱風進入南海後結構重整，強度明顯加強，未來將發展為中颱，持續往海南島方向移動，預估周末期間將侵襲海南島、廣東西部、廣西及越南北部一帶，外圍環流也可能影響港澳地區，前往這些地方的民眾要留意颱風相關訊息。

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他指出，雖然摩羯逐漸遠離台灣，其外圍風場配合高壓環流的偏東到東南風，仍為台灣附近帶來水氣，今天到明天包括東半部、恆春半島到高屏一帶，有局部短暫陣雨，其中台東、恆春半島等地有局部較大雨勢。中部以南午後可能有局部熱對流雷雨，可能會有短時較大雨勢。

另外，吳聖宇表示，受偏東風過山下沉作用影響，大台北、西半部局部地區將有高溫出現，高溫可能來到36度或以上。北部沿海、台灣海北部、東南部及恆春半島沿海將有較大風浪

周五過後摩羯颱風逐漸離開，他說，台灣附近仍位於大範圍的低壓帶內，一直到周末各地的午後熱對流發展比較旺盛，可能出現局部大雷雨。溫度持續偏高，各地普遍有33至35度，局部地區有36度以上高溫出現的機會。

吳聖宇表示，下周一之後天氣要看後續低壓帶內熱帶擾動發展的情況，變動相當大。目前在琉球東南方海面上有對流雲團正在活動，預估後續有新的熱帶擾動發展。

他說，未來幾天內有機會出現新的熱帶性低氣壓或颱風，不過目前預報模式對它的發展變化掌握度並不是很好，分歧度較大，可能要等到明後天熱帶擾動發展位置比較明確之後，預報結果才會漸趨於明朗。