長髮妹大街「噴漆法拉利」　結果竟是渣男租的

▲女子在街頭用噴漆朝法拉利車身狂噴。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近日中國貴州省貴陽市發生一起引人注目的事件，一名年輕長髮女子疑似發現男友是「渣男」，在街頭用噴漆朝一輛紅色法拉利洩憤，影片在網路瘋傳。事後才發現，該輛法拉利並非女子男友的車，而是從租車公司租來的，對此租車公司也做出回應了。

女子9月2日晚上在貴陽市一條繁華的街道上，用噴漆在法拉利車身上寫下「渣男」2字，該行為迅速引來路人圍觀和拍攝，影片在社交媒體上傳播，成為熱門話題。

▲女子疑似為了報復男友，才會做出極端行為。

網友看到影片後，紛紛痛批女子的行為：「不該隨意噴漆啊！」、「類似行為不要模仿！」、「極端做法不可取」、「男的不行，但這種做法，賠償女的要承擔後果」、「這女的慘了」、「估計前一秒還在幻想自己成為少奶奶」。

據了解，女子之所以採取極端行為，是因為發現男友在外面有不忠行為。她認為，男友的行為嚴重傷害她的感情，因此決定用這種方式進行報復，但出乎意料的是，這輛法拉利並不是男友自己的車，而是從租車公司租用的。

針對此事，租車公司表示，這輛法拉利的租賃費用並不低，修復被噴漆的車身需要花費數萬元（人民幣）。雖然可以理解女子的憤怒，但她的行為已經對車輛造成了嚴重損害，修復費用將由租車人承擔。

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