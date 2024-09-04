　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

長髮妹大街「噴漆法拉利」　結果竟是渣男租的

女子在街頭用噴漆朝法拉利車身狂噴。（圖／翻攝自微博）

▲女子在街頭用噴漆朝法拉利車身狂噴。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近日中國貴州省貴陽市發生一起引人注目的事件，一名年輕長髮女子疑似發現男友是「渣男」，在街頭用噴漆朝一輛紅色法拉利洩憤，影片在網路瘋傳。事後才發現，該輛法拉利並非女子男友的車，而是從租車公司租來的，對此租車公司也做出回應了。

女子9月2日晚上在貴陽市一條繁華的街道上，用噴漆在法拉利車身上寫下「渣男」2字，該行為迅速引來路人圍觀和拍攝，影片在社交媒體上傳播，成為熱門話題。

女子疑似為了報復男友，才會做出極端行為。（圖／翻攝自微博）

▲女子疑似為了報復男友，才會做出極端行為。

網友看到影片後，紛紛痛批女子的行為：「不該隨意噴漆啊！」、「類似行為不要模仿！」、「極端做法不可取」、「男的不行，但這種做法，賠償女的要承擔後果」、「這女的慘了」、「估計前一秒還在幻想自己成為少奶奶」。

據了解，女子之所以採取極端行為，是因為發現男友在外面有不忠行為。她認為，男友的行為嚴重傷害她的感情，因此決定用這種方式進行報復，但出乎意料的是，這輛法拉利並不是男友自己的車，而是從租車公司租用的。

針對此事，租車公司表示，這輛法拉利的租賃費用並不低，修復被噴漆的車身需要花費數萬元（人民幣）。雖然可以理解女子的憤怒，但她的行為已經對車輛造成了嚴重損害，修復費用將由租車人承擔。

延伸閱讀
結婚17年沒小孩…公公因「這點」要她賣房回家　媳婦傻眼：不要臉
20國強敵齊聚！台北公開賽登場　周天成領新生代選手誓師「獎盃留台灣」
尪與「雙胞胎大伯」長超像！臉、表情幾乎一樣　她崩潰最怕這件事：陰影

ET快訊
快訊／板南線異常月台擠滿人　北捷回應了
快訊／北捷「板南線卡住」塞爆　上班族哀號
「鴨頭」告別式...50輛超跑送行　200警出動
快訊／美股拖累！　日經指數重摔1200點
快訊／台北車站今晨傳搶案！　機車劫匪亮刀搶現金逃逸
快訊／輝達遭美司法部反壟斷調查！　股價狂瀉10%盤後再跌逾2
快訊／上班注意！　國1追撞回堵
「郭雪芙前男友」醜聞纏身淡出4年　現況曝光
全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎
14歲機車猴中指挑釁四輪　下秒「擊落自己」手臂斷了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

長髮妹大街「噴漆法拉利」　結果竟是渣男租的

鮭魚夫婦返鄉闢千畝檸檬園　借力台灣文創包裝品牌翻轉農村經濟

女客搭車「雙腿大張露春光」　嗆運將：有得吃還不吃罪大惡極

找人開鎖卻少給錢！陸師傅一招「震撼教育」屋主秒變乖

教宗方濟各訪問亞太12天　美媒：中國議題暗中浮現

青海突降暴雨致6人罹難　涵洞被洪水沖毀…2車墜毀

中國部署南海船艦逾200艘　今年以來最高數字

全球最高！蘋果稅在「中國收30%」　陸專家：蘋果不會主動降低

廣西男殺5鄰居「逃入大山」　村民扛鋤頭入山搜捕

山東一公車失控衝撞校門口…致11死　捐血站：用量大已派出2車

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

王陽明放閃蔡詩芸「只對老婆比❤️」　變身《角頭》麥可哥...喊她：BOSS！

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

楊祐寧求歡Ella頻失敗　她前戲才剛低頭..下秒爆吐XD

長髮妹大街「噴漆法拉利」　結果竟是渣男租的

鮭魚夫婦返鄉闢千畝檸檬園　借力台灣文創包裝品牌翻轉農村經濟

女客搭車「雙腿大張露春光」　嗆運將：有得吃還不吃罪大惡極

找人開鎖卻少給錢！陸師傅一招「震撼教育」屋主秒變乖

教宗方濟各訪問亞太12天　美媒：中國議題暗中浮現

青海突降暴雨致6人罹難　涵洞被洪水沖毀…2車墜毀

中國部署南海船艦逾200艘　今年以來最高數字

全球最高！蘋果稅在「中國收30%」　陸專家：蘋果不會主動降低

廣西男殺5鄰居「逃入大山」　村民扛鋤頭入山搜捕

山東一公車失控衝撞校門口…致11死　捐血站：用量大已派出2車

國慶官網中國製作？　慶籌會澄清：全由台灣在地廠商製作

通勤族哀嚎！北捷板南線尖峰時段異常　列車「走走停停」月台擠滿人

紐約州前華裔官員否認任中國代理人　月底再開庭

快訊／北捷「板南線卡住」塞爆　上班族哀號

快訊／高雄騎士「逆向闖國道」連撞2車重傷送醫　零件噴飛一地

納坦雅胡挨轟「個人利益置於國家之前」　前戰時內閣怒開砲

台灣「首款電動7人座MPV」要來了！福斯商旅ID.Buzz準備開始接單

屏東角頭「鴨頭」告別式...50超跑送行　200警維安逮2通緝犯

快訊／美股拖累！日經指數重摔1200點　日韓股哀嚎

快訊／台北車站傳搶案！機車劫匪亮刀　搶走1萬元現金逃逸

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

大陸熱門新聞

女客搭車「雙腿大張露春光」　嗆運將：有得吃還不吃罪大惡極

山東公車撞學生11死！共24人遭撞包含家長

找人開鎖卻少給錢！陸師傅一招讓屋主變乖

長髮妹大街「噴漆法拉利」　結果竟是渣男租的

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

鮭魚夫婦返鄉闢千畝檸檬園 借力台灣文創包裝品牌翻轉農村經濟

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

華為「三折疊新機」發表強碰iPhone 16！

陸千年古城挖出巨型石龜 「三龜守城門」神祕傳說已找到兩隻

教宗訪問亞太12天 美媒：中國議題暗中浮現

全球最高！蘋果稅在「中國收30%」

不只731部隊！「榮字1644」細菌戰曝光

《黑神話：悟空》只是開始　第二部3A在路上了

男殺5鄰居「逃入大山」　村民扛鋤頭搜捕

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

柯文哲違法鐵證！　親筆交辦京華城案「關鍵便簽」曝光

小草墜樓亡！四叉貓突喊：唉…我也是受害者阿

新潮流大老ATM轉帳2900萬！謝龍介：不用查？

33歲永和男墜樓亡…母認屍悲曝：兒子確實是小草！

女客搭車「雙腿大張露春光」　嗆運將：有得吃還不吃罪大惡極

快訊／跟美股一起跳水！台指夜盤急殺500點

被爆京華城關鍵便簽　柯文哲嘆氣

小草「最後對話」曝光　她：承受不了四叉貓的取笑

壓垮柯文哲最後一根稻草？　再爆「上千萬」不明帳目

國旗回來了！國慶主視覺公布　網：韓院長果然不讓人失望

柯文哲政治獻金案　李文宗200萬交保

水逆結束！9月「事業運超旺」TOP4星座

大轉運！4生肖「天福星」加持　一路旺到年底

更多

最夯影音

更多

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面