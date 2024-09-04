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聖誕節提前10月開始！　委內瑞拉總統馬杜洛企圖轉移大選爭議

▲▼委內瑞拉2023年12月3日舉行針對與鄰國蓋亞那的爭議地區艾瑟奎波（Essequibo）是否納入領土版圖的公民投票。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）當天向支持者發表談話。（圖／路透）

▲委內瑞拉總統馬杜洛慶祝聖誕節提早開始的同時，仍在持續鎮壓抗議人士。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）第三次當選總統，但選舉過程充滿舞弊爭議，導致全國展開罷工大抗議。為了轉移焦點，馬杜洛竟然宣布，委內瑞拉的聖誕節將提前從10月開始。

CNN報導，馬杜洛在2日的電視節目中興奮宣布，「九月聞起來就像聖誕節！」觀眾席上響起了熱烈的掌聲。他接著表示，「今年為了向大家致敬，為了感謝你們所有人，我決定宣布聖誕節從10月1日開始。聖誕節來臨了，為所有人帶來和平、歡樂和安全！」

事實上，這並不是馬杜洛第一次提前那麼早就宣佈聖誕節的到來，但這次的時間是最早的。與此同時，馬杜洛在7月的大選中勝出，引發的舞弊與黑箱爭議讓怒火遍燒全國；根據民調與數據統計，反對派領袖龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez）才是真正壓倒性勝出的領導人。

就在馬杜洛發表此聲明的幾小時前，委內瑞拉當局發布了對龔薩雷斯的逮捕令，指控他犯有「與恐怖主義相關的罪行」。委內瑞拉檢察官辦公室表示，龔薩雷斯未回應有關反對派網站發布有爭議選舉結果的調查傳票，這已是第三次未應召回應。

▲委內瑞拉民眾29日走上街頭，抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro）「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉民眾走上街頭，抗議總統馬杜洛「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社）

自宣稱勝選以來，馬杜洛一直面臨國內外的壓力。支持龔薩雷斯的反對派聯盟堅稱總統選舉被篡改，並在線上發布了投票統計表，專家們認為這些數據顯示馬杜洛實際上以巨大差距輸掉了總統選舉。美國和其他鄰國政府要求委內瑞拉當局公開詳細的投票數據以驗證選舉結果。本周，美國當局還宣布扣押了一架馬杜洛用於國際旅行的委內瑞拉飛機。

對於選舉結果的抗議活動在委內瑞拉街頭遭到激烈鎮壓。據報導，已有約2400人被捕，許多人逃離了該國，另有一些人躲在家中，不敢出門，因為擔心受到政府支持者的恐嚇。

儘管馬杜洛周一表現出愉快的態度，他一直在鎮壓行動的最前線，命令開設兩座新監獄以安置被捕的抗議者，並公開呼籲將所有上街的人都關進監獄。他還支持所謂的「敲門行動」，這是一項旨在恐嚇政府批評者的行動，其名稱取自一首委內瑞拉流行聖誕歌曲，象徵政府安全部隊敲擊批評者門前的聲音。

馬杜洛已經多次提前開始官方的聖誕節慶祝期，委內瑞拉的聖誕節都會伴隨著額外的公務員獎金和政府派發的更豐厚的禮物。去年，馬杜洛命令聖誕節從11月1日開始，之後他表示遺憾，沒能更早開始。2021年，在該國因新冠疫情和隨後的封鎖措施而陷入困境時，馬杜洛宣布聖誕節將從10月4日開始，作為一種刺激經濟的策略。

委內瑞拉主教團3日對單方面提前慶祝聖誕節提出抗議，警告說，這個節日「不應該被用作政治或宣傳的工具」。主教團在一份聲明中表示，「聖誕節是從12月25日開始的。」

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