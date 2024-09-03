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馬杜洛鎮壓升級！　委內瑞拉逮捕反對派領袖

▲委內瑞拉現任總統馬杜洛遭選民強烈質疑「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉現任總統馬杜洛遭選民強烈質疑「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

委內瑞拉檢察總長辦公室於2日宣布，法院已對反對派領袖龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）發出逮捕令，指控他對7月選舉結果的爭議中涉嫌煽動和其他罪行。檢察總長薩博（Tarek Saab）透過Telegram向外媒分享了逮捕令的照片。

路透社報導，對岡薩雷斯發出逮捕令標誌著馬杜洛（Nicolas Maduro）政府在爭議選舉後對反對派鎮壓行動的重大升級。委內瑞拉國家選舉機構和最高法院聲稱，馬杜洛在7月28日的選舉中以略為超過半數的票數獲勝，但反對派提供的數據顯示，其實應該是龔薩雷茲以壓倒性優勢獲得勝利。

▼委內瑞拉民眾走上街頭，抗議總統馬杜洛「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社）

▼委內瑞拉民眾走上街頭，抗議總統馬杜洛「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉當局對反對派領袖龔薩雷茲發布逮捕令。（圖／路透）

▲委內瑞拉當局對反對派領袖龔薩雷茲發布逮捕令。（圖／路透）

委內瑞拉反對派、西方國家以及聯合國專家小組等國際機構皆表示，該選舉缺乏透明度，並要求公布完整的計票結果，部分甚至直接指責選舉舞弊。反對派聲稱已在公共網站上公布了超過80%的投票站計票結果，而選舉委員會則稱，選舉當晚的網絡攻擊阻止了其公布完整結果。

這次逮捕令的發布似乎是政府對反對派進行鎮壓的最新行動。檢察總長薩博也針對反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）及反對派的計票網站展開刑事調查，自選舉以來，反對派人物和抗議者的拘捕事件也持續發生。

龔薩雷茲的發言人表示，他們正在等待逮捕令的正式通知，但未進一步置評。反對派始終否認任何不當行為。馬查多在社群平台X上稱，「他們已經失去了對現實的認知。威脅當選總統只會使委內瑞拉人和國際社會對龔薩雷茲的支持更加團結。」

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