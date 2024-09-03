賴清德問中國為何不拿回俄羅斯佔領土地　梅克爾昔也送習近平地圖

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對中國以「領土完整」為藉口，想併吞台灣一事，總統賴清德近日在電視專訪中反問中國「為什麼不拿回俄羅斯佔有璦琿條約所簽的那些土地？」掀起國際高度討論。事實上，賴清德的論述概念，跟德國前總理梅克爾（Angela Merkel）2014年送給中國國家主席習近平一幅清帝國時期地圖類似，當時梅克爾就被認為，是在暗示習近平，俄羅斯佔據了中國大片土地。

對於賴清德的論述，在國際上已經被認為是「金句」，路透社、德國「時代週報」（Die Zeit）、英國「衛報」、美國「新聞週刊」（Newsweek）等都以此為標題報導；此外，東歐視角、王局志安、李老師不是你老師、Inty熱點新聞、Ignatius Lee等網路意見領袖，也都轉發賴清德的談話。

事實上，賴清德論述的概念，跟2014年俄羅斯入侵克里米亞，時任德國總理梅克爾送給到訪的中國國家主席習近平一幅18世紀繪製的中國地圖，也就是「清帝國時期」的地圖類似。

當時，梅克爾向習近平表示，這是1735年德國繪製的第一幅「精確的」中國地圖；而外界認為，梅克爾在重要的外交場域、外交會晤上，是藉由過去的地圖，暗示俄羅斯佔據了中國大片土地，提醒中國要警惕俄羅斯，不要在烏克蘭和克里米亞問題上過於支持俄羅斯。