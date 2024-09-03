昨夜擁抱成永別...小六獨生女校園墜樓亡　父母慟：怎麼就沒了？

▲開學第二天驚傳一名小6女童墜樓身亡。（圖／達志／示意圖）

記者戴上容／新北報導



新北市三重區某國小昨日（2日）上午8時許發生了一起令人震驚的悲劇。開學第二天，一名國小6年級女童不明原因從校內5樓墜下，當場腦漿四溢，搶救後宣告不治。女童家長悲痛欲絕，無法接受事發前一天還與自己相擁入睡的寶貝女兒就這樣突然離世。

這名女童是家中獨生女，多才多藝，有學鋼琴、跳舞，平日與家人關係良好且與同學相處融洽，學業表現也十分優異。事發時正值早自習，女童手持一包衛生紙走出教室，老師與同學們都以為她只是去上廁所，未察覺異樣。



然而，隨著時間推移，女童久未返回教室，老師開始感到不安，立刻指示全班同學展開搜尋。就在此時，有幾位同學親眼目睹事發過程。校方迅速展開危機處理，除通知家長關注孩子的心理狀況，還啟動悲傷輔導機制，讓學生們通過寫下對同學的思念來舒緩情緒。



女童的父母在第一時間趕到學校，看到女兒的冰冷遺體悲痛欲絕，無法接受這殘酷的現實。他們透露，昨晚才與女兒相擁而睡，早上送她上學時一切如常，怎麼就這樣突然人就沒了？



後續姑姑與其他親屬也一路陪同，協助處理後續事宜。監視器影像顯示，女童翻越5樓欄杆墜落。另據重新檢視她遺留下的文字後，發現她曾透露過對「人生的看法」，但具體原因仍是個謎。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995