大學偷嚐禁果懷孕！她墮胎懷疑「嬰靈纏身」　19年後怒告舊愛性侵

▲女子19年後怒告舊愛性侵。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

彰化縣一名女子小美（以下皆為化名）就讀大學期間與男友阿明偷嘗禁果，因此懷孕墮胎，後來2人分手，不料她19年後竟對舊愛提告妨害性自主，自稱墮胎後心情低落，懷疑嬰靈纏身，還去收驚解厄，成為其多年揮之不去之陰影。彰化地院認為，2人案發後仍持續交往多年，難認男方有妨害性自主行為，判處無罪。

起訴指出，小美和阿明前為男女朋友，雙方交往期間，被告利用女方在住處過夜機會，強行脫掉小美衣物欲加以性侵；由於小美無法抵抗，遂要求阿明戴保險套，惟被告表示戴保險套會影響快感而予以拒絕，之後即違反其意願，在未戴保險套之狀況下強制性交得逞，導致還在念書的她因此懷孕，只好進行人工流產。

案件審理期間，小美提出2人對話紀錄，她曾傳訊「性侵就性侵不用講的好像是你無心之過一樣」、「你不顧我抗拒壓著我變態的把精液射在我臉上，很噁心的滿足自己變態心理只為了洩慾」，而阿明也向她道歉，足以證明被告曾對其強制性交。小美主張，阿明使其懷孕墮胎，害她懷疑嬰靈跟隨而去收驚，且每次看到有關墮胎之新聞電影，都會有罪惡感，成為多年揮之不去之陰影。

阿明喊冤稱，自己從未違反小美意願發生性行為，之所以沒有反駁對方指控，是因為一開始以為她在講懷孕墮胎一事，他知道女方脾氣，越解釋她脾氣越上來，後來試著打電話想問她什麼事，她不接，「我不想跟她反駁，把她脾氣激上來，因為她脾氣真的不好，我向她道歉是因為讓她懷孕墮胎的事，不是強制性交」。

彰化地院審酌，被告與小美於案發時係男女朋友關係，案發後仍繼續交往長達3、4年，於94年間至97年間，2人還曾共同出遊、共同參與攝影活動及家人婚事，有諸多留念照片可見女方面掛笑容、甚至於房間笑著微露身體拍照，且告訴人之指證尚乏相當、適切之補強證據以憑認定，因此判處阿明無罪。

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