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新北父子陳屍臥室「電扇染血」！檢相驗遺體…大姊悲領死亡證明書

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市蘆洲區三民路一處民宅2日爆出雙屍命案！涂姓老父與涂姓大兒子被發現時，已明顯死亡，小兒子則是全裸蹲在客廳內，被強制送醫。檢方3日下午前往板橋殯儀館進行相驗，涂家大姊在丈夫的陪同下現身領取死亡證明書，現場氣氛哀戚。

▲新北雙屍命案，檢方前往板殯進行相驗，涂姊在丈夫的陪同下領取死亡證明書。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲新北雙屍命案，檢方前往板殯進行相驗，涂姊在丈夫的陪同下領取死亡證明書。（圖／記者陳以昇攝，下同）

據了解，涂家一家包括69歲涂父、涂母、40歲大姊、39歲長子、30歲次子在內，總共5人。父母及2子均患有疾病，為社會局的列管對象，涂母一個多月前被送至八里療養院，涂家大姊婚後住在汐止，至於涂父、涂家2子則同住家中，平時有社會局居家照護員到家協助。

▲新北雙屍命案，檢方前往板殯進行相驗，涂姊在丈夫的陪同下領取死亡證明書。（圖／記者陳以昇攝，下同）

涂姓父子3人的居家照護員發現，涂家大門深鎖聯繫不上人，2日傍晚5時許，驚覺不對勁趕緊通知里長。警消破門後發現，涂父、涂姓長子倒臥臥室內、已無生命跡象，而涂姓次子則是全裸蹲坐在客廳內，精神狀況不穩定。

初步調查，涂父頭部疑似遭電風扇重擊，受有鈍器傷，而電風扇與大兒子手部均有血跡，懷疑是大兒子將父親砸死後輕生，但詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲新北雙屍命案，檢方前往板殯進行相驗，涂姊在丈夫的陪同下領取死亡證明書。（圖／記者陳以昇攝，下同）

涂姓大姊接獲噩耗後，緊急趕回家。檢方3日下午前往板橋殯儀館相驗涂姓父子遺體，涂姊也在丈夫的陪同下現身領取死亡證明，她靠在丈夫身旁默默等待初步相驗結果，涂姓大姊的丈夫則透露，目前已有人協助處理相關後事。

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