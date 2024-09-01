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女兒逛文博會被控偷竊「全家遭搜包」　要求道歉還被嗆：歡迎檢舉

▲▼全家遭強制搜身！文博會攤位控孩偷竊　家長要求道歉被嗆：歡迎檢舉。（圖／記者林東良翻攝）

▲逛展全家遭搜身，媽媽投訴文博會有攤位員工「烏龍指控」她的女兒偷竊，她要求道歉還被對方嗆「歡迎檢舉」。（圖／記者林東良翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

2024台灣文化創意博覽會1日迎接閉幕，不過最後一天卻有民眾投訴，她跟老公帶著女兒參觀博覽會，過程中遭攤位「文創股長 STARup hub」員工指控她的女兒偷竊，要求搜索他們的包包，氣得他們主動打開包包自清，在證實沒有偷竊後，她要求攤位員工道歉，不料對方竟嗆「歡迎去檢舉」。事件曝光後，「文創股長」臉書遭憤怒網友灌爆，不過截至發稿前「文創股長」都未回應。

女網友在臉書粉絲團「文創股長 STARup hub」寫下長文投訴，她8月31日跟老公帶著女兒一起參觀博覽會，不料女兒被「文創股長 STARup hub」員工質疑在攤位偷了一本卡冊，「你們用確定的態度認定是我家小孩拿卡冊放進包包，你們到底那裡來的自信確定就是我家小孩拿的，監視器拍到、還是現場抓到？」

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女網友指出，她後來詢問女兒，女兒說只有拿2張供自由索取的名片，但攤位員工卻堅持要搜索他們的包包，「一副認定就是我們拿的，還說我們就是離開你們攤位了，說不定放別的地方，你們攤位到後面另一攤不到2分鐘的腳程，請問我們可以放那裡，你不覺得很不尊重人嗎？」

▲▼全家遭強制搜身！文博會攤位控孩偷竊　家長要求道歉被嗆：歡迎檢舉。（圖／翻攝自臉書）

▲女網友表示，對方事後還嗆她「歡迎去檢舉」。（圖／翻攝自臉書）

女網友表示，她當時要求對方叫警察，但對方卻一直沒有叫，最後只好主動打開包包自清，在證實他們一家確實沒有偷竊情況後，攤位人員還一臉不相信、不甘願的表情，她事後要求攤位人員道歉，對方卻無所謂地說「歡迎去檢舉」，讓她非常不滿。

女網友憤怒說，「你們破壞了我們逛展的心情，媽媽無所謂，但是你們讓我的孩子處於驚恐害怕的狀態，你們有好好的跟小朋友道歉嗎」、「話可以亂說嗎，可以隨便指認別人嗎，還是看小孩小好欺負」、「我承認我的態度不是很好，但我相信這件事每個光明磊落的人遇到，尤其是母親的角色，一定都會跟我一樣」。

女網友貼文一出，「文創股長」臉書隨即遭網友灌爆留言，有人說「請你們給孩子一個正式的道歉，不然你們搜包是犯法的，還沒證據污衊」、「沒文明還搞什麼文創」、「連警察都不能隨意這樣做唉」、「不要讓文創變成負面詞語好嗎」、「是改名叫強制股長了嗎」。針對指控，截至發稿前「文創股長」都未回應。

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