她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣到哭　遭新娘親友出面打臉

▲結婚是人生大事，通常會希望親朋好友都來參加。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖、文／CTWANT

結婚是人生大事，通常都會希望親朋好友來參加。不過，日前一名女子特地從高雄搭車到花蓮參加閨密的婚禮，沒想到整桌只有自己一個人，讓她覺得委屈氣到哭，最後搭車離開。事後新娘出面道歉，新娘親友團也出面打臉，風向大逆轉。

原PO在《Threads》抱怨，自己千里迢迢從高雄到花蓮參加婚禮，結果整桌只有她一個人，「我這輩子真的沒那麼生氣過，氣到哭」，坦言從婚宴現場搭計程車哭到花蓮車站，又要搭4小時的車回高雄。

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原PO解釋哭的原因，因為搭車來回8小時，她還特地請了2天特休，「我覺得浪費了，因為那是我少數的休假時間」，而且旁邊桌都滿的，感覺沒有被照顧和關心，沒有參與到婚禮的感覺，「我才不在乎打包不打包，我也不在乎吃什麼，但旁人的眼光會讓我覺得很尷尬」。

▲原PO抱怨特地去參加婚禮，卻沒被照顧到。（圖／翻攝自Threads）

對此，新娘也在底下回應，先是感謝原PO出席，並透露該桌是她在不同場域或人生某個時刻的重要特定好友，與其他參與貴賓也彼此不認識的一桌，參加的人都是重要的人，但有幾位突然沒出現，有些人則自己亂坐併桌，因此導致剩一個人的尷尬情況，「抱歉沒辦法關心到每個賓客，也謝謝妳特地前來參與，等妳結婚或是有機會再去找妳喝酒賠罪」。

▲新娘出面回應。（圖／翻攝自Threads）

不過，新娘親友們嚥不下這口氣，在《Dcard》砲轟：「新娘的朋友誰不是千里迢迢去參加？我這輩子也沒有這麼生氣想幫好朋友出氣，妳有什麼好哭好委屈的？婚禮當天遲到就算了，聽到新娘2次進場時妳自己決定要離開的」，更提到原PO遲到的原因是前一天凌晨還在台北信義區玩，「從花蓮回高雄4小時，那妳從台北到花蓮不可能也是4小時吧？」

另外，還有親友透露，當下隔壁桌一群人有問原PO要不要一起，「結果妳一直拒絕不理，然後上來網路上討拍」，痛批她在網路上顛倒是非，「我們新娘想好好快樂結婚還要被公審說待遇很差，要當大小姐、公主就自己回家當就好，不要出來害人」。

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