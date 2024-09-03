　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣到哭　遭新娘親友出面打臉

結婚是人生大事，通常會希望親朋好友都來參加。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲結婚是人生大事，通常會希望親朋好友都來參加。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖、文／CTWANT

結婚是人生大事，通常都會希望親朋好友來參加。不過，日前一名女子特地從高雄搭車到花蓮參加閨密的婚禮，沒想到整桌只有自己一個人，讓她覺得委屈氣到哭，最後搭車離開。事後新娘出面道歉，新娘親友團也出面打臉，風向大逆轉。

原PO在《Threads》抱怨，自己千里迢迢從高雄到花蓮參加婚禮，結果整桌只有她一個人，「我這輩子真的沒那麼生氣過，氣到哭」，坦言從婚宴現場搭計程車哭到花蓮車站，又要搭4小時的車回高雄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO解釋哭的原因，因為搭車來回8小時，她還特地請了2天特休，「我覺得浪費了，因為那是我少數的休假時間」，而且旁邊桌都滿的，感覺沒有被照顧和關心，沒有參與到婚禮的感覺，「我才不在乎打包不打包，我也不在乎吃什麼，但旁人的眼光會讓我覺得很尷尬」。

搭車來回8hr參加婚禮…妹子自己坐一桌委屈痛哭　親友打臉揭真相

▲原PO抱怨特地去參加婚禮，卻沒被照顧到。（圖／翻攝自Threads）

 對此，新娘也在底下回應，先是感謝原PO出席，並透露該桌是她在不同場域或人生某個時刻的重要特定好友，與其他參與貴賓也彼此不認識的一桌，參加的人都是重要的人，但有幾位突然沒出現，有些人則自己亂坐併桌，因此導致剩一個人的尷尬情況，「抱歉沒辦法關心到每個賓客，也謝謝妳特地前來參與，等妳結婚或是有機會再去找妳喝酒賠罪」。

搭車來回8hr參加婚禮…妹子自己坐一桌委屈痛哭　親友打臉揭真相

▲新娘出面回應。（圖／翻攝自Threads）

不過，新娘親友們嚥不下這口氣，在《Dcard》砲轟：「新娘的朋友誰不是千里迢迢去參加？我這輩子也沒有這麼生氣想幫好朋友出氣，妳有什麼好哭好委屈的？婚禮當天遲到就算了，聽到新娘2次進場時妳自己決定要離開的」，更提到原PO遲到的原因是前一天凌晨還在台北信義區玩，「從花蓮回高雄4小時，那妳從台北到花蓮不可能也是4小時吧？」

另外，還有親友透露，當下隔壁桌一群人有問原PO要不要一起，「結果妳一直拒絕不理，然後上來網路上討拍」，痛批她在網路上顛倒是非，「我們新娘想好好快樂結婚還要被公審說待遇很差，要當大小姐、公主就自己回家當就好，不要出來害人」。

延伸閱讀
「竹科太太」爽拿老公100萬獎金！　她自稱「這4字」網傻眼：什麼鬼
22歲就結婚　公公婚後「嘴臉大變」：台女好騙！外籍還要花不少錢
高雄驚傳命案！女全身血「倒臥慢車道」亡　民眾嚇壞急報警

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
全球首例！空巴A350「引擎起火」　國泰緊急取消航班
八大行庫不動產放款額度已不到5千億　財部：首購優先
愷樂懷孕了！「藍勾勾湧入道賀」謝忻：恭喜妳
民眾黨：謝謝北檢發言人民主進步黨！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣到哭　遭新娘親友出面打臉

全台最暖司機！紅燈開車門「放冷氣給騎士」：怕你熱　4萬人讚爆

視察台鐵「高雄站明年全設月台門」　新交長：人口多都會裝

國寶「甘露水」抵達日本開箱！黃土水作品重返母校　首次海外展出

Eduniversal最佳EMBA排名調查！台大EMBA亞太第三強　9月7日起北中南巡迴招生說明

安芝儇穿衝浪緊身衣露「超辣S型」曲線　粉絲流鼻血讚：教科書等級

張國煒被指「唸英文不順」！ 釣出K董親回：我本來就是台灣死孩仔

導遊突問「誰願意組隊住4人房」全場靜默　她好心點頭！結局神轉

高雄輕軌「月台爆人潮」原因曝　他喊話交通部長：快補足列車

摩羯「環流雨彈來襲」明起連下7天　一圖看降雨趨勢

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

重機網紅車禍過世

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

柯文哲遭調查2天無保請回　面色凝重發聲！陳佩琪落淚

吳怡萱現身北檢向媒體致歉　轉頭炮轟鍾小平：限期道歉

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣到哭　遭新娘親友出面打臉

全台最暖司機！紅燈開車門「放冷氣給騎士」：怕你熱　4萬人讚爆

視察台鐵「高雄站明年全設月台門」　新交長：人口多都會裝

國寶「甘露水」抵達日本開箱！黃土水作品重返母校　首次海外展出

Eduniversal最佳EMBA排名調查！台大EMBA亞太第三強　9月7日起北中南巡迴招生說明

安芝儇穿衝浪緊身衣露「超辣S型」曲線　粉絲流鼻血讚：教科書等級

張國煒被指「唸英文不順」！ 釣出K董親回：我本來就是台灣死孩仔

導遊突問「誰願意組隊住4人房」全場靜默　她好心點頭！結局神轉

高雄輕軌「月台爆人潮」原因曝　他喊話交通部長：快補足列車

摩羯「環流雨彈來襲」明起連下7天　一圖看降雨趨勢

中秋烤肉醉倒！男突感覺下體「熱熱的」　醒來驚覺被性侵

快訊／程銘志復仇成功進4強！首面帕運男單獎牌到手

「關鬼門」壘羅漢奮力爬牛油柱　頭城搶孤冠軍出爐

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣到哭　遭新娘親友出面打臉

狗「沒繫牽繩」亂吠！害人跌倒引發氣喘　飼主判賠

主管揪「集體嫖妓」再舉報！害員工全失業　真相竟是公司黑暗陰謀

快訊／吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控「關鍵錄音」偵辦中

北檢辦柯文哲3天3夜　黃暐瀚點民眾黨「續存危機」：考驗剛開始

狂粉擠爆澳門飯店！全紅嬋嚇壞「逃進廁所哭」　失控畫面曝光

邵雨薇26歲才開始抗老　笑認第一條細紋冒出自己都不知道

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

生活熱門新聞

「妹妹傳來LINE貼圖」破萬人爆共鳴：想買了

摩羯「環流雨彈來襲」明起連下7天　一圖看降雨趨勢

導遊突求「組隊住4人房」全場靜默！結局神展開

九月份「超強運三生肖」

高溫怕你熱！司機開車門放冷氣給騎士萬人讚爆

北市年輕人快申請！符合資格「最高可領1.5萬元」

安芝儇露「超辣S型」曲線　粉絲流鼻血

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

墾丁南灣「一排陽傘又冒出來」　他嘆：取締就是個笑話

視察台鐵「高雄站明年全設月台門」　新交長：人口多都會裝

張國煒被指「唸英文不順」！ K董自嘲「台灣死孩仔」

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

日遊客逛木柵動物園「感覺不用來」　網友反曝差別

更多熱門

相關新聞

10億隻蜉蝣屍堆疊湖南大橋　車輛打滑相撞

10億隻蜉蝣屍堆疊湖南大橋　車輛打滑相撞

中國湖南漢壽縣沅水大橋於9月1日晚間突出現大量蜉蝣，如同下雪般在橋上堆積，最厚處達5公分，車輛還因此打滑，發生相撞意外。

拒絕處理夫家破爛事　人妻喪夫申請離婚

拒絕處理夫家破爛事　人妻喪夫申請離婚

3屁孩撞見「2乾屍」嚇到失語　專家警告：快收驚

3屁孩撞見「2乾屍」嚇到失語　專家警告：快收驚

驚見「血盆大口怪蛇」對他嘶吼恫嚇！網：傳說中鬼鳥

驚見「血盆大口怪蛇」對他嘶吼恫嚇！網：傳說中鬼鳥

柯文哲稱「不知京華城容積率」！簡舒培：公然說謊

柯文哲稱「不知京華城容積率」！簡舒培：公然說謊

關鍵字：

婚禮參加冷落委屈新娘周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

愷樂懷孕了！閨蜜莎莎鬆口回應

即／淡水驚傳砍人案！管委會持刀砍承租戶

即／偷刪圖文　民眾黨：謝謝北檢發言人民進黨

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

快訊／愷樂消失4年IG突曬「寶寶超音波照」：你好

「妹妹傳來LINE貼圖」破萬人爆共鳴：想買了

摩羯「環流雨彈來襲」明起連下7天　一圖看降雨趨勢

波特王刪除頻道485支影片！　「以後不能重播了」曝原因

罕見！「深海隱士」現蹤南極

法國男迷昏妻子供72人性侵　出庭受審

柯文哲無保請回　美女發言人宣布：今天起吃素一年

全球首例！空巴A350「引擎起火」　原因曝光

更多

最夯影音

更多

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

重機網紅車禍過世

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面