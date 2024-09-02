鬼門關前探廢墟！3屁孩撞見「2乾屍」嚇到失語　專家警告：快收驚

▲3位年輕人到「舊聯勤中心」探險撞見「夫妻乾屍」。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

在農曆七月鬼門開期間，有3位年輕人於8月31日晚到恆春墾丁廢棄的「舊聯勤中心（原美軍招待所）」探險，嗅到異味後驚見一男一女2具乾屍，當下驚嚇過度，過了一個多小時才向警方報案，而後經警方深入調查，查出為1年多前失蹤的新北市陳姓（40歲）、劉姓（42歲）夫妻。對此，知名民俗專家廖大乙建議，趕緊去找公正廟宇「收驚」保平安，以免後續出現失神、恍惚的精神狀況。

據三立新聞網報導，廖大乙指出，這對失蹤1年多的夫妻應該是善良人，也可能有子嗣，但在往生後無人祭祀才會變成無主孤魂，且正值農曆7月尾聲，放假中的好兄弟、好姊妹會利用這樣的年輕人發現遺體，讓芸芸眾生知道「祂們」存在。

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對於年輕人在事後近1個小時無法說話，廖大乙推斷，應該是三魂中的「覺魂」與「靈魂」被嚇走，建議去廟宇「收驚」，重新找回三魂合一保平安，否則後續可能會出現失神、恍惚的狀況出現。

據恆春警分局的員警表示，民眾於31日晚上11點多報案稱，在「舊聯勤中心」廢墟探險時，發現2具乾屍並排仰躺，現場沒有任何打鬥或外傷痕跡，也沒有留下遺書等證物，但有陳姓男子及劉姓婦人兩人的證件，還留下16支胰島素針劑，確切死亡原因還有待進一步調查釐清。

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