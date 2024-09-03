超便民！桃園長照提供全新整合諮詢服務櫃台

▲桃園長照提供全新整合諮詢服務櫃台。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為整合長照服務多樣性資訊，桃園市政府於2日正式於市政大樓1樓成立長照服務/申辦與諮詢服務櫃台，提供民眾不論是長照機構設置申辦、長照服務使用、長者假牙補助或外籍看護工申請等等相關問題，將於單一窗口專人協助提供資訊，節省民眾洽公時間。

市府指出，桃園市長照服務多屬社會局及衛生局分權辦理，易有民眾不清楚要問哪一個單位而產生困擾，例如：不同身分別的假牙補助要問哪個單位？失智照護可以就近使用哪些資源？身心障礙鑑定進度到哪？籌設住宿式長照機構如何申辦？或對長照服務使用疑問等。

有鑑於此，桃園市政府於112年開始規劃市府空間，重新打造聯合服務櫃台，並設立長照申辦諮詢單一窗口，歡迎民眾多加利用。市府衛生局提醒民眾，市府1樓長照服務櫃台提供各類長照相關申辦與諮詢，另如有長照2.0四大包的需求（居家及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善服務及喘息服務），請民眾於上班時間撥打1966長照服務專線，桃園網路e指通或至桃園市各區公所、衛生所、各照管分站提出申請，將有照管專員親自到宅評估，即使聘有外籍看護工也可以申請長照服務。