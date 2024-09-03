ET民調／逾7成縣民感到幸福！楊文科15項施政支持度均破8成　居住幸福感高達77%

▲新竹縣 。（圖／翻攝楊文科臉書）

記者陳弘修／台北報導

新竹縣長楊文科上任至今逾5年半，率領縣府團隊以打造新竹縣未來30年榮景為目標，為新竹縣奠定基礎建設，其中，民眾對於四大施政願景「拚經濟」、「重文教」、「享福利」及「樂安居」的有感與迴響，皆有顯著地成長。根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，楊文科在四大施政願景下所推出的15項政策均獲得高度肯定，平均支持度85.9%，最受青睞的前5項政策為「打通交通任督二脈（交通建設）」、「推動綠色運輸」、「聰明營養午餐」、「推廣在地旅遊」，以及「提倡全民運動」，支持度都超過87.0%，其中又以「打通交通任督二脈（交通建設）」排名第一，支持度高達94.2%，整體調查結果相較於去年均有所提升，且縣民的居住幸福感突破7成，顯見楊文科與新竹縣政府團隊的施政作為讓縣民持續有感。

為了暸解新竹縣民眾對於縣府各項政策規劃與推動成效的看法，《ETtoday民調雲》於7月15日至16日，針對20歲以上設籍新竹縣之民眾進行「2024新竹縣政議題調查」，調查內容有四大面向，包括「拚經濟」、「重文教」、「享福利」、及「樂安居」等題組，有效樣本數1,114份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.94%。

《ETtoday民調雲》表示，本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查結果百分比採四捨五入取至小數點第一位。進行統計分析之前，原始資料先依內政部113年6月底新竹縣人口統計資料與112年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合新竹縣20歲以上人口之母體結構，使調查具有代表性。

根據調查結果顯示，在四大施政願景下，楊文科所推出的15項政策，新竹縣民最滿意的前 5名按支持度排名，依序為打通交通任督二脈（交通建設）94.2%、推動綠色運輸90.1%、聰明營養午餐89.0%、推廣在地旅遊88.4%、提倡全民運動87.4%。

若進一步以四大面向來細看，楊文科在「拚經濟」願景方面所推動的4項政策都獲得八成一以上的支持度，其中，為解決竹北通往竹科的交通壅塞問題，縣府新闢高鐵站直達竹科的道路，今年初已全線通車，可節省15分鐘車程。另外，縣府於竹北交流道周邊23處路口實施智慧交控，透過收集即時車流數據回傳交控中心，再經動態智慧交控，將上下游紅綠燈連動運作，讓車輛依序上匝道，成功縮短18%行車時間，並且於今年擴大智慧交控範圍至新竹市，未來預計可再節省10%行車時間。有55.4%的縣民表示知道此項政策，不知道者44.6%。而在知道此政策者有高達94.2%的縣民都表示支持，不支持者僅4.8%，沒意見或不知道者1.0%。

楊文科上任以來推動竹縣十大交通建設，健全竹縣交通路網。內灣地區連外道路已於今年9月開工拓寬，台1線替代道路也將於9月動工，並積極評估增設國道9號二重交流道，及推動台知園區與竹科三期之間的科技大橋等。對此有87.1%的新竹縣民表示支持，不支持者5.4%，沒意見或不知道者7.5%。

至於新竹縣正在打造AI智慧園區，未來將引領竹縣高科技產業，轉型為AI人工智慧及5G通信網路的研發中心和智慧工廠，最快今年下半年陸續開始營運。AI智慧園區的四家大廠全部營運後，將引進約4,000個就業機會，年產值超過1,000億元。有85.0%的新竹縣民表示支持縣府持續擴大招商引資，帶動地方繁榮，不支持者6.7%，沒意見或不知道者8.3%。

此外，楊文科上任後，為解決新竹縣垃圾問題，將興建高效能垃圾熱處理設施列為重大建設五箭之一，且預計今年底啟動試燒作業，明年中運轉後，將可逐步去化堆置的垃圾量。有81.7%的縣民表示支持楊文科縣長設立「高效能垃圾熱處理設施」（如焚化爐）來妥善處理廢棄物，以提升居住環境品質，不支持者12.6%，沒意見或不知道者5.6%。

在「樂安居」願景方面，楊文科所推動的5項政策也均得到8成以上的支持度，其中，因應國際永續零碳的趨勢，楊文科積極規劃大眾運輸藍圖，包括YouBike公共自行車，設置站點除了竹北、竹東、湖口、新豐外，今年6月更擴大至新埔、Go Share、iRent共享機車今年也於竹北上路，並且積極串聯及改善濱海自行車路線，提升路線安全及觀光亮點，例如：打通桃竹的「雙新自行車道」已於今年4月啟用。同時，楊文科亦積極推動大新竹輕軌計畫。有90.1%的縣民表示支持楊縣長推動綠色運輸，讓大家更便利，不支持者3.6%，沒意見或不知道者6.3%。

縣府為了推廣在地旅遊品牌，積極行銷竹縣，推出「新竹走走」旅遊品牌，主打味道之旅，例如新豐湖口的海風香、尖石的月桃香，以氣味串聯各鄉鎮在地景點，推廣文化深度旅遊，讓全台民眾更加認識竹縣，也期望帶動地方繁榮。另外縣府已連續3年舉辦「森遊竹縣」活動，透過1-3小時步道體驗活動，讓大家體會竹縣山林之美。調查發現有88.4%的縣民表示支持，不支持者3.9%，沒意見或不知道者7.7%。

縣府近年主打許多大型亮點活動，像是有全台最美的光影藝術饗宴之稱的「東興圳光藝節」，邀請國內外優秀藝術家創作，不僅展覽作品屢獲國外設計大獎，去年更吸引超過 35 萬人次造訪；還有吸引大批年輕人熱力嗨唱的音樂派對「秋遊星夜季」；以及齊聚上百舞林高手尬舞，展現竹縣青春與活力的「全國街舞大賽」等活動獲得廣大迴響。有80.3%的縣民表示支持縣府持續推廣亮點活動，不支持者8.8%，沒意見或不知道者11.0%。

此外，為了培養良好閱讀習慣，縣府興建的「新竹縣立總圖書館」將於明年開館啟用，竹縣圖書購買經費在楊文科上任從300多萬元增加至3,000多萬元，增加高達10倍；另編列超過400萬元預算採購鄉鎮市立圖書館書籍及改善鄉鎮圖書館內設備，更連2年蟬聯「閱讀力表現績優城市」第1名。有84.7%的縣民表示支持竹縣積極打造閱讀城市，不支持者6.5%，沒意見或不知道者8.8%。

值得一提的是，縣府1999為民服務專線近年服務品質持續提升，話務人員以同理心及耐心，確實且迅速地協助民眾找到問題承辦窗口、同時具專屬APP方便行動陳情，獲工商時報舉辦的「2024台灣服務業大評鑑」金牌獎。隨著進話量持續增加，縣府今年將導入AI人工智慧相關資訊技術，讓整體1999服務更有效率、更為精準貼心。有80.8%的縣民表示支持引進「智慧客服」，提升服務品質，不支持者9.9%，沒意見或不知道者9.3%。

在「重文教」願景方面，楊文科所推動的3項政策也都獲得8成2以上的支持度，其中，縣府於111年2月開始推動免費「聰明營養午餐」，加入魚類、堅果類、五穀類、深色蔬菜等食物，讓學童吃得更健康。因應原物料調漲，縣府將於113學年起再加碼補助營養午餐10元，並要求廠商每週使用2次在地米和1次的大豆，食材也要多採購在地農產品，結合新竹縣推動的食農教育。有89.0%的縣民表示支持縣府加碼補助「聰明營養午餐」，不支持者4.1%，沒意見或不知道者7.0%。

談到就學質量提升的政策，縣府提出高中規劃五大方案：與陽明交通大學合作設置實驗高中、六家高中及湖口高中擴校增班、文興國中改制文興高中、自強國中改制為完全中學，估計到龍年效應的116學年度，可增加超過1千多個高中職名額，滿足就近入學需求。有85.8%的縣民表示支持縣府增加就學量體的努力，不支持者5.1%，沒意見或不知道者9.2%。

而為提升就學品質，縣府積極結合台大、清大及交大等頂尖大學資源，合作開設高中課程，例如增辦「AI資訊科技特色實驗班」，擴展學生的知識體系。同時，縣府也積極推動偏鄉和原鄉學校，轉型為實驗教育學校，平衡城鄉教育資源，例如芎林五龍國小導入專業師資規劃「創客與機器人」等STEAM課程。有82.9%的縣民表示支持縣府提升就學品質的努力，不支持者6.6%，沒意見或不知道者10.5%。

在「享福利」願景方面，楊文科所推動的3項政策更均得到8成6以上的支持度，其中，縣府為鼓勵全民運動風氣，包括竹北運動中心及縣立游泳館新增免費時段讓65歲以上長者及低收入民眾使用泳池及體適能中心、與臺灣體育運動大學合作，竹縣各體育班參加全國性賽事，台體大將派防護員隨隊參賽，縣內兩大型賽會則派員駐點。在後端就醫方面，縣府與中醫大簽署，為選手開通綠色通道，並提供績優選手培訓補助金。有87.4%的縣民表示支持縣府在提倡全民運動的努力，不支持者5.7%，沒意見或不知道者6.9%。

再者，竹縣出生率為全台前五名，因應高出生率帶來的育兒需求，縣府規定公立幼兒園的延長照顧服務「一人即開班」，協助家長安心就業、幼兒安心成長。另外，婦幼館也將於今年底完工，除提供原有托育服務諮詢、嬰幼兒教玩具及圖書外借服務外，還增設早療日間托育機構、公共托育家園等，全面擴大竹縣社福服務量能。有86.5%的縣民表示支持縣府積極營造友善育兒環境，不支持者4.6%，沒意見或不知道者8.9%。

此外，為避免民眾尋求長照服務時，需跨機關往來而有不便和混淆，縣府今年１月整合醫療衛生及社會福利資源為單一窗口，提供包含照顧服務、輔具租借、喘息服務的一站式長照整合服務。此外，為照顧因入籍時間門檻無法領敬老福利津貼的長者，推出「敬老禮金」等政策。有86.6%的縣民表示支持縣府持續打造高齡友善城市，不支持者9.2%，沒意見或不知道者4.2%。

另外，調查結果指出，新竹縣政府行政團隊的施政表現，有超過六成五（67.5%）的縣民表示感到滿意，不滿意者26.4%，沒意見或不知道者6.1%；而對縣長楊文科五年多以來的施政表現，65.0%縣民感到滿意，不滿意者27.8%，沒意見或不知道者7.2%。也因此根據調查，有高達77.0%的新竹縣民對於目前住在新竹縣感到幸福，20.2%縣民表示不幸福，2.9%縣民表示不知道/沒意見。

整體而言，在上述四大施政願景中，楊文科所推出的15項政策平均獲得8成5以上的支持度，從縣民對連任首長施政表現的評價來看，這是一個高度肯定的評價，新竹縣政府團隊在接下來推動施政的道路上應更加有信心。

