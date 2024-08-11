搬新家優惠！「蒸鮮腸粉」義享店入厝6樓　8／12起加6元送燒鵝

▲蒸鮮腸粉義享店砸千萬喬遷至6樓，即日起周周推出加價6元優惠 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄在地15年港式品牌「蒸鮮腸粉」有3家店面，因用料大方、食材講究有創意，常有外地饕客慕名到訪，品牌於義享時尚廣場店面近日喬遷至6樓，8月12日起至9月1日，每周將推出一道限定料理，於店內用餐「加價6元」就能吃到超划算餐點。

蒸鮮腸粉總經理姚吟青表示，品牌成立於2009年，在2021年進駐義享時尚廣場成為蒸鮮腸粉的第3家店，以現點現蒸的手工港式點心、煲湯及師傅現作的熱炒料理，深受喜愛港式料理的民眾喜愛，品牌知名度大開。為了提供民眾更加完善的用餐環境，高雄義享店於開幕3年後，不惜斥資千萬將櫃點遷移至義享時尚廣場6樓。

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▲▼蒸鮮腸粉不菜色融合了新派粵菜、上海菜等中餐菜系料理 。（圖／記者許宥孺攝）

姚吟青表示，蒸鮮腸粉的料理內容並不侷限在港式飲茶，而是將菜色融合了新派粵菜、上海菜等中餐菜系料理，讓民眾可以品嚐到符合時令且美味的在地食材。歡慶義享店喬遷至6樓重新開幕，品牌每周推出3道獨家料理，分別是「琥珀燒鵝」、「摩卡咖啡排骨」、「琉璃洛神白羊羹」，指定期間到店內用餐，加價6元就能品嘗到。

▲8月12日至18日，用餐加價6元就能吃到燒鵝。（圖／記者許宥孺攝）

此外，漢來美食旗下「上菜片皮鴨專賣店」也插旗高雄，看準市場消費者對烤鴨熱度有增無減，主打一鴨多吃，除了多種料理口味的片鴨、烤鴨，並有駐店主廚拿手的粵、川、滬私房菜色。

▲漢來美食上菜片皮鴨專賣店插旗高雄夢時代。（圖／漢來美食提供）

漢來美食指出，「上菜」在桃園、竹北店各有一家分店，每家店平均一個月都能賣出2000隻烤鴨，整年近2萬5000隻的龐大數量，銷售量佔櫻桃鴨供應市場相當比重。高雄首店選擇進駐夢時代購物中心，是看好聚客力和家庭、白領客層。

▲即烤櫻桃片皮鴨。（圖／漢來美食提供）

▲乾鍋麻辣冒烤鴨。（圖／漢來美食提供）

上菜片皮鴨專賣店的烤鴨採用的是傳統港式掛爐烤鴨，特選宜蘭櫻桃鴨，每隻重達2.8公斤。主廚以繁複工序秘製、吊掛風乾、掛爐低溫烘烤，才能在出爐時讓鴨皮酥脆油亮、鴨肉鮮嫩不乾澀。即日起至9月30日，戴禮帽與店門口LOGO紳士鴨合照上傳IG限時動態就送麻辣鴨翅或麻辣鴨血豆腐一份。