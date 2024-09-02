摩羯颱風「對台影響曝」　明起水氣挾雨彈下到周末

▲摩羯颱風對台灣影響有限，明起東半部降雨增多。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

摩羯颱風於昨（1日）晚生成，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今指出，摩羯颱風路徑明顯往西修正，對台灣影響有限，明起水氣到台灣東半部，東半部、恆春半島一直到周末容易有短暫陣雨，西半部維持午後局部雷雨。

吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」發文表示，摩羯昨晚在菲律賓附近誕生，由於北方高壓較為強勢的關係，摩羯颱風前身的熱帶擾動持續偏西，一直到靠近菲律賓後才逐漸發展增強。

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吳聖宇說，這也使得颱風路徑明顯往西修正，預估今、明天先到呂宋島北部，然後轉向偏西方向朝南海、廣東海面前進，離台灣陸地還有一段距離，對於陸地及近海的威脅有限，發布颱風警報的機會也偏低。但可能周末到下周三接近港澳、廣東沿岸，前往這些地方的朋友多留意。

▲摩羯颱風路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

他表示，摩羯颱風不會直接影響台灣，外圍環流仍對天氣有影響，今天還沒有開始，大致仍維持中南部山區午後有局部熱對流雷雨天氣型態，仍可能有局部大雷雨機會。各地溫度偏高，不少地方可能達36度或以上。

吳聖宇指出，明天颱風來到台灣以南，逐漸向西轉往南海，外圍水氣將跟著高壓東風來到台灣東半部，東半部、恆春半島後續幾天一直到周末容易有短暫陣雨出現，西半部維持午後有局部雷雨，沿海風浪增強，尤其東南部、恆春半島沿海，還有台灣海峽北部一帶。

吳聖宇提到，摩羯颱風過後，預估西北太平洋上熱帶擾動發展依然會很活躍，9月上旬至中旬應該會有一段颱風好發時期，後續是否有擾動發展或影響台灣值得觀察，目前還沒有明確擾動存在。