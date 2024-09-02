日經：民眾黨吸走進步派選票　卻成為「阻礙進步」斷層

▲柯文哲今日凌晨無保請回。（圖／記者湯興漢攝，下同。）



記者吳美依／綜合報導

《日經新聞》報導，台灣民眾黨的存亡，正飽受競選資金與貪腐醜聞威脅。黨魁柯文哲被捕，也讓這個台灣第3大政黨陷入信任危機。新加坡評論員鄞義林（Roy Ngerng）指出，民眾黨吸引進步派選票，卻沒有提出民主議程，成為阻礙台灣邁向進步社會的步伐。

《日經新聞》指出，台灣政壇近期發生一系列爭議，影響了各政黨的政治人物，但民眾黨的困境尤其嚴峻，柯文哲與黨內高層陷入政治獻金假帳案、京華城容積率弊案，使得這個第3大政黨正在為其生存奮鬥。民調顯示，民眾黨支持度在爭議中急遽下滑。

定居台灣的新加坡評論員鄞義林（Roy Ngerng）表示，在總統大選中，柯文哲與民眾黨吸引了對於低薪資與高房價不滿的年輕人，卻缺乏可行的解決計畫，儘管誓言打擊貪腐，關於競選資金的使用，也仍無明確問責制度。

他對於民眾黨抱持悲觀看法，並稱該黨對於台灣司法、檢方與執政黨的批評，播下分裂與不信任的種子，「透過吸走小型進步黨派的選票，同時卻又沒有提出進步民主議程，柯文哲創造了一個斷層，導致沒有立法者推動此類政策與論述。柯文哲削弱了台灣邁向更進步社會的步伐。」

▲民眾黨與支持者力挺柯文哲清白。（圖／記者湯興漢攝）



經濟學人信息社（Economist Intelligence Unit）分析師馬羅（Nick Marro）談到民眾黨路線時說，「我們沒有真正看到太多第三勢力認同的展現，考慮到它的基本立場，似乎是在一系列廣泛政治議題上，與國民黨保持一致。」他認為，若民眾黨能夠回歸「第三勢力」的根本，「而非只是從國民黨的陰影下運作」，或許能夠扭轉局勢，避免被2大主流政黨吸收，步上過去第三大黨的後塵。

儘管如此，政治學教授納赫曼（Lev Nachman）不認為，這場危機代表著民眾黨的終結，「台灣的政黨能夠撐過貪腐，即使小黨也是如此。考慮到民眾黨在2024年大選的成功，合理懷疑他們的核心基層支持者，仍會在這段動盪時期團結在他們身後。」接下來幾年，民眾黨「有很多方式可以回應柯文哲發生的事情，並且在2028年依然具有選舉競爭力。」