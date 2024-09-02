今晚鬼門關「別說2字」　10禁忌一次看

▲農曆七月即將結束。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

農曆七月將結束！今天深夜11時為「鬼門關」的日子，清水孟國際塔羅小孟老師提醒鬼門關10禁忌，包括不可以說「再見」，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你，且磁鐵要收起來。

1、別放磁鐵

[廣告]請繼續往下閱讀...

因為磁鐵有吸引力、磁性，會把鬼魂吸收回來，讓鬼魂留下來不回去。

2、普渡品要吃完

若沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃。

3、不要聽佛經

鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡祂們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。

4、不要擺花香

鬼門關當天若擺太花香的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5、玩偶要藏起來

鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去，附身到娃娃裡。

6、晚上不點蠟燭

否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。

7、不要說再見

鬼門關當天避免跟好友、親友、小孩說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。

8、不要跟祖先抱怨

鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。

9、不要迴向冤親債主

鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時再來找你。

10、鬼門關若要生產

鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去，轉入凡間產婦變成胎兒，因此鬼門關產婦生產前，務必要唸「南無地藏王菩薩」，如此一來就會產生無形結界，幫助生產成功。

●民俗說法僅供參考，《ETtoday新聞雲》提醒切勿過度迷信。