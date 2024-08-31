守護學童上學安全　南投信義警同時宣導交安、反詐

▲暑假結束，竹山、信義警方於開學日守護學童上學安全。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

為期2個月的暑假在8月30日結束，國中、小學童重返校園開始新學期課程，竹山警分局為守護學童首日上學安全，於學校周遭重要路口啟動道路交通安全疏導及防堵詐騙、毒品進入校園勤務，守護學童平安上學。



竹山警分局指出，轄內竹山鎮及鹿谷鄉國中、小共計有28所，開學首日的上學時段，校門口前道路交通流量達到尖峰，警方與各校導護老師、志工在校門口與學校週邊重要路口執行交通疏導工作，守護學童用路安全，同時辦理反詐及反毒宣導，防止不法人士吸收學生加入詐團及防堵毒品進入校園，獲得家長及校方的肯定。

另每年9月份為交通部所頒「交通安全月」，為喚起國人交通安全意識，延續「車輛慢看停，行人安全行」主題，警方特別提醒學童及接送家長行車應慢看停，行人穿越道遇行人應先禮讓行人優先行，共創良好用路環境。

幅員遼闊的信義鄉共有16所國中、小學，信義警分局也提前規劃勤務作為，開學日清晨即啟動護童專案勤務，共出動21名警力配合學校志工、老師共同維護校園周邊交通秩序，確保學童行的安全，並配合交通安全月及犯罪預防165反詐騙宣導。