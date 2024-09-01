全台唯一科技市集　TTPush第四屆東岸舖食節圓滿落幕

▲全台唯一科技市集。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政APP「TTPush」結合虛擬貨幣「台東金幣」，讓民眾接受服務通知的同時，還能集點換好康，至今累計超過12萬會員數，台東縣政府這禮拜在南京路市民廣場舉辦全台唯一科技市集「第四屆東岸舖食節．舖食大會」，集結超過60家攤商參與，今年活動以「助振興、挺環保、護健康」為主題，不主動提供一次性免洗餐具，響應綠色消費，並祭出消費滿500枚台東金幣回饋500枚優惠，攤商業者業績大開，掀起一波台東金幣消費熱潮。

台東縣長饒慶鈴表示，TTPush特約店家遍佈全台東已超過600間，迄今已發放2.1億枚台東金幣，平均每家店家增加額外收入3萬元，創造金幣效應也帶動在地循環經濟。

饒慶鈴強調，第4屆的東岸舖食節突破往年金幣發放額度，從8月1日起的前導活動到實體活動，每位參與的數位縣民皆可獲得萬枚台東金幣，至活動當天累積超過14148人次共襄盛舉，最高峰時段超過3000人湧入會場，攤商金幣收入超過580萬枚金幣也帶動10倍的收入，縣府會持續推動更便民的數位生活，也積極與各縣市政府合作，便利民眾出遊全台走透透，擁有台東金幣就能輕鬆支付。

台東縣府國計處說明，今年TTPush特別與數位發展部數位產業署「雲市集」合作，推廣無現金支付和數位化互動體驗，落實數位零距離、零接觸、體驗臺東智慧生活，引領民眾邁向智慧消費新時代。東岸舖食節也持續導入環保科技議題，發行專屬的限量環保摺疊杯，當日前200名完成環保平台獎勵綁定者，即送限量環保摺疊杯，民眾也可以在活動現場直接使用台東金幣兌換，一起和TTPush做環保。