台東最美星空音樂會終場綠島開唱　1500名觀眾好嗨

▲台東最美星空音樂會終場綠島開唱。（圖／記者台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府推出的旅遊品牌- 2024台東最美星空音樂會最終場，8月31日在優美的海洋小學綠島公館國小開唱，逾1500名觀眾在滿天星斗下感受台東最美星空魅力，並在璀璨星空下欣賞新生代樂團「芒果醬MangoJump」等團體精采演出，為2024台東最美星空音樂會畫下最完美句點，也相約明年見。

台東最美星空音樂會從今年6月底開始分別走入台東關山、卑南、東河、大武、蘭嶼、綠島等鄉鎮，除了展現台東無污染的星空環境，更結合地方文化特色、藝人演出，每場星空音樂會不僅吸引數千星迷粉絲賞音樂、追星，也讓更多人認識台東文化特色，感受台東最美星空魅力。

暑假接近尾聲，最美星空音樂會最終場昨晚到綠島公館國小開唱，樂團「阿丹玩球球」演唱多首以綠島為主題所創作的歌曲；「聲林之王」創作男聲「安懂」用動人音樂、療癒歌聲，讓全場沉醉在他的音樂演出中；壓軸登場的「芒果醬 MangoJump」演出，更讓現場年輕粉絲熱情合唱、開心不已；演唱活動到一段落後全場關燈，現場遊客紛紛躺在草坪上欣賞台東無汙染光害星空，並透過星空導覽介紹，認識星座、傾聽星空神話。

來自屏東的安小姐表示，今年暑假到綠島打工換宿，最後一個假期剛好趕上最美星空音樂會最終場，非常感謝台東最美星空音樂會，不僅沉浸滿天星斗下、療癒她的心，也度過最棒的暑假。



台東縣政府說到，台東最美星空音樂會已舉辦第七年，今年首度發布《台東最美星空．永續賞玲指引》，音樂會活動雖然即將告一段落， 但台東星空持續在夜晚閃耀，歡迎對臺東觀星有興趣的民眾依循電子手冊，或是洽詢官網星空導覽人員，隨時都可到台東感受屬於自己的個人星空音樂會。

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