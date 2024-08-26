新竹縣「竹young HomeRun！」強棒出擊教育營　活力登場！

▲新竹縣政府教育局以「竹young領航」為主題，推出16場多元豐富的青年培力活動，第三場營隊活動「強棒出擊教育營隊」26日於新竹縣關西國小舉辦。

圖、文／新竹縣政府教育局提供

為了促進青年成長與志願服務精神，新竹縣政府教育局今年以「竹young領航」為主題，精心策劃113年「青年培力及志願服務多元體驗營隊系列活動」，共推出16場多元豐富的青年培力活動，以及暑期期間的3個梯次精彩的青年志願服務營隊，讓青年朋友們通過志願服務體驗活動，度過一個充實且有意義的暑假，展現青年朋友的熱情與活力。

今(26)日，第三場營隊活動「強棒出擊教育營隊」於新竹縣關西國小舉辦。特別邀請到現任中華職棒統一獅隊的球員-古林睿煬，由統一獅隊總教練「大餅」林岳平一手培育出來的子弟兵，是今年最有機會旅外的台灣棒球選手。與青年志工及30名9歲至12歲的小學員一起參與樂樂棒球體驗活動，從中培養青年志工的領導力及統籌能力，了解團隊合作的重要性，培養運動家精神，一同感受國球的魅力。

▲▼統一獅隊球員古林睿煬與青年志工及小小學員們分享職業球員的經驗談。

新竹縣楊文科縣長表示，青年培力計畫是本縣青年政策中非常重要的一部分，為促進青年公共參與、在地認同，縣府推出多場次活動，期待竹縣青年透過各場活動培養多元能力！此次營隊邀請知名選手古林睿煬與青年志工及小小學員們分享職業球員的經驗談，如何在高壓的環境中保持最佳狀態，並在逆境中積極面對挑戰。希望青年志工與小小學員們在遇到困難時都能帶來正向的改變。

▲▼新竹縣青年培力活動豐富多元且均免付費，邀請青年朋友們踴躍報名參與。

新竹縣青年培力活動豐富多元且均免付費，接下來還有第三星系及第四星系課程陸續開放報名，這些課程將帶領青年認識導盲犬如何幫助視障人士、利用二手衣物製作獨一無二的手機掛繩，也與地方創生的夥伴合作，製作「百草沐浴包」、走讀新瓦屋了解水圳文化及走進社區體驗造窯的活動外，更親自走訪吳濁流的故居，了解這位偉大作家，以及進入農田了解種植農作物的相關知識，除了體驗採收過程外，更透過親手製作餐點，將「食農教育」的理念深刻留在心中，因此，新竹縣政府教育局誠摯邀請青年朋友們踴躍報名參與透過多元體驗培養新知，並在過程中探索自我、成長茁壯。

新竹縣政府教育局楊郡慈局長表示，期望青年朋友在參加過程中激發對社會使命感及在地文化認同感，積極投入公共參與及志願服務的行列，詳情可上新竹縣政府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁查詢或加入「竹青Team2.0」獲得最新訊息（https://lin.ee/CwKqPF0），亦可電洽新竹縣政府教育局青年事務科，03-5518101分機2814。